$!Jasso se viste de héroe y Naranjeros se queda con el Clásico de Sonora

El conjunto visitante se puso al frente en la apertura de la primera entrada gracias a imparable productor de Roberto Valenzuela al jardín central ante los lanzamientos del estadounidense Zac Grotz para impulsar a Manuel Vargas con la carrera de la quiniela para los Yaquis.

HERMOSILLO._ Con dramatismo hasta el final los Naranjeros de Hermosillo se quedaron con el Clásico Sonorense con Dylan Jasso como héroe al producir la carrera que dejó tendidos a los Yaquis en el terreno de juego al imponerse la Escuadra Naranja seis carreras a cinco a la tribu en el tercero de la serie en el estadio “Fernando Valenzuela” de la capital de Sonora.

Naranjeros respondió de inmediato ante Odrisamer Despaigne y en la parte baja del primer capítulo Ruben Ibarra igualó la pizarra con sencillo productor que permitió anotar a Luis Durango Jr para poner el juego 1-1.

Zac Grotz tuvo que salir del juego después de lanzar una entrada y fue relevado por el debutante Omar Muñoz quien toleró imparable productor de Allen Córdoba para impulsar a Fernando Flores con la segunda carrera de la visita.

En el cierre del segundo Naranjeros atacó nuevamente a Despaigne al iniciar la tanda Dylan Jasso con doblete al prado derecho, Reivaj García tocó de sacrificio para avanzar a Jasso a la antesala y con sencillo Andrés Sosa lo remolcó igualando la pizarra 2-2.

Muñoz retiró en blanco la tercera entrada y logró dos tercios en la cuarta dejando las bases llenas para Cristhofer Lozoya quien se encargó del último out dominando a Sebastián Elizalde para terminar el inning sin permitir carreras.

En la parte baja del quinto inning los Naranjeros se fueron al frente cuando con corredores en las esquinas y solamente un out Víctor Mendoza conectó sencillo al jardín derecho impulsando a Nick Solak con la carrera que dio ventaja a Hermosillo 3-2 en el score, Dylan Jasso con doble de terreno remolcó una anotación más en los spikes de Ruben Ibarra dando ventaja de par de carreras a la Escuadra Naranja y Reivaj García con sencillo productor al prado izquierdo impulsó una más anotando Mendoza la quinta carrera de la novena de la capital de Sonora.

Fernando Salas entró al relevo por Naranjeros en la sexta y permitió home run de dos carreras de Fernando Pérez que colocó el juego 5-4, Salas retiró un tercio y fue relevado por el zurdo Luis Márquez quien logró retirar los dos últimos outs del capítulo sin permitir más anotaciones.

Para el séptimo inning entró al relevo por Naranjeros Juan Gámez el cual logró salir del problema al tener dos corredores en bases con un solo out al ponchar a Fernando Pérez y dominar con línea a segunda base a Allen Córdoba para colgar el cero.

En el octavo rollo entró al relevo por Naranjeros el estadounidense Matt Foster quien permitió sencillo productor de Néstor Ríos que impulsó a Marco Vargas con la carrera que igualó a cinco la pizarra.

Colten Brewer ingresó al relevo en la novena y pese a permitir un imparable contó con el apoyo de la defensiva para retirar en tres el episodio colgando el cero.

En la baja de la novena Nick Solak inició con doblete ante Samuel Zazueta, Luis González tocó la bola de sacrificio avanzando Solak a la antesala, Ruben Ibarra recibió base intencional colocando corredores en las esquinas para Víctor Mendoza quien también recibió base por bolas llenando los senderos para Dylan Jasso quien con elevado de sacrificio al jardín central remolcó en pisa y corre a Solak para dejar tendidos en el terreno a los visitantes con el walk-off que dejó el definitivo 6-5 en la pizarra.

El pítcher ganador fue Colten Brewer mientras que con la derrota cargó Samuel Zazueta.

Naranjeros continúa en casa y este viernes recibe a los Charros de Jalisco en el estadio “Fernando Valenzuela” iniciando el primero de la serie a partir de las 19:30 horas.