Javier Assad a las menores; suben a Alejandro Osuna

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Cachorros de Chicago no anduvieron con medias tintas respecto al manejo de la situación actual de Javier Assad (0-1, 5.63) y el lunes muy temprano lo enviaron a la sucursal Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Assad cedió su lugar en el róster y en la rotación al veterano derecho, Jameson Taillon (7-6, 4.44), quien regresó de la lista de lesionados en la que estaba desde el 30 de junio, lastimado de la pantorrilla izquierda.

Se espera que Assad, quien el domingo lanzó pelota de 4 hits y una anotación en cuatro innings contra los Piratas de Pittsburgh tras perder en su reaparición en Toronto, no permanezca mucho tiempo en AAA.

En el peor de los casos para el hombre que necesitó medio año para recuperarse de un problema en el oblicuo, un par de semanas antes de la expansión de los rosters, en septiembre.

LOS Pericos de Puebla, que ayer cayeron en el sexto choque de playoffs de los dos días en Campeche, han avanzado a la serie de zona por tercera vez en cinco años como el “mejor perdedor”. Con el antecedente de que en 2023 fueron los primeros campeones en esa tesitura en la LMB.

El siguiente obstáculo para los dirigidos por Héctor Estrada serán los Diablos Rojos, precisamente, una de sus víctimas hace dos veranos en la postemporada que culminaron doblegando a los Algodoneros de Unión Laguna.

En el otro frente de la zona sur, los Guerreros de Oaxaca van contra los Piratas que no calificaban desde 2016 y que su triunfo total sobre los poblanos es su primero en playoff desde 2004, cuando conquistaron su segundo banderín con Francisco “Paquín” Estrada en el timón.

Mientras en el norte, los punteros del rol regular, Sultanes de Monterrey medirán fuerzas con los Tecolotes de los Dos Laredos y los Algodoneros de Torreón con los Charros de Jalisco, en duelos de estrategia entre Roberto Kelly y Felix Fermín y José Offerman contra Benjamín Gil, respectivamente.

UN día como hoy, en 1984- Pitcheo de 8 hits en toda la ruta de Fernando Arroyo y jonrones de Arturo DeFreites, Pedro Bazán y Ray Torres llevan a los Leones de Yucatán a la conquista del campeonato en la Liga Mexicana, 10x1, sobre los Indios de Ciudad Juárez en seis juegos.

En 1987 - Paul Molitor conectó cuatro hits para extender su racha de imparables a 34 juegos e igualar a Dom DiMaggio en el undécimo lugar de la lista histórica. Los Cerveceros vencieron a Cleveland 13-2.

Rob Deer conectó un grand slam para los Cerveceros, y mañana conectará otro para convertirse en el undécimo jugador en la historia en pegar grand slams en desafíos consecutivos.

Mañanitas para Luis Gómez (74), Ron Darling (65), Jacke Sánchez (36) y Miguel Duarte (39).

-“La mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella”.- Oscar Wilde.

ENTRE suspensivos.- El jardinero Alejandro Osuna fue requerido una vez más, ayer, de la filial AAA de los Rangers de Texas, Round Rock Express. En 34 juegos en el ciclo de su estreno en el Big Show, Osuna batea .158 con un jonrón, 5 empujadas y 3 robos. En las menores .273, 2 bambinazos, 17 producidas y 14 estafas en AA y AAA... Los Medias Rojas de Boston participan de la ausencia definitiva del novato jugador de cuadro de la doble nacionalidad, Marcelo Mayer (.228, 4, 10), debido a un esguince en la muñeca derecha que sufrió en Filadelfia el 23 de julio y que requerirá de una cirugía... Mayer también sería baja como potencial refuerzo de México para el Clásico Mundial 2026.