CIUDAD DE MÉXICO._ Javier Assad dio otro paso ayer rumbo a Grandes Ligas luego de otra salida de rehabilitación en AAA, lanzando cuatro episodios en cuatro hits y una carrera para los Cachorros de Iowa, contra la sucursal de los Mellizos de Minnesota.

Con un total de 68 pitcheos, 41 strikes, el diestro maniató a los Santos de San Paul en una labor de cuatro chocolates y dos bases por bolas, en una jornada a todo sol en la que no tuvo decisión.

Los Cachorros aún no agendan la reaparición de Assad en Grandes Ligas, pero podría ser posterior a un par de aperturas más, la siguiente la próxima semana también en la Liga de la Costa del Pacífico.

LOS Astros de Houston colocaron ayer a Isaac Paredes en la lista de lesionados de 60 días, enviando el mensaje de que si el tercera base logra recuperarse, estaría listo hasta los playoffs.

Contrario a lo que algunos piensan y dicen en las redes sociales, Paredes no es alguien proclive a las lesiones que ameriten más de una semana en el mítico taller de reparaciones.

La permanencia en curso es apenas la segunda de la trayectoria del sonorense en el Big Show, conocido que hace 4 años los Tigres de Detroit lo inhabilitaron 10 días a causa de una distensión en la cadera derecha.

UN día como hoy, en 1991: Deion Sanders pasa del beisbol al futbol americano, practicando con los Halcones de Atlanta por primera vez. Bateó .304 en 97 juegos con los Bravos, y sus 14 triples liderarán las Grandes Ligas.

En 2005- El zurdo Óscar Rivera lanzó un juego perfecto en el séptimo choque del primer playoff y los Leones de Yucatán derrotaron a los Guerreros de Oaxaca, 1x0, convirtiéndose en el primero con esa hazaña en postemporada en la Liga Mexicana.

El 7 de agosto de 1991, Schottzie, la mascota San Bernardo de los Rojos de Cincinnati es sacrificada. El perro es enterrado en la casa de la dueña del equipo, Marge Schott, con una gorra de los Reds en la cabeza.

Estas son las mañanitas para Mike Trout (34), Gerónimo Gil (50) y Sabino Loaiza (55).

-“No hay meta inalcanzable para quien tiene la constancia de intentarlo una y otra vez”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- Major League Baseball toma precauciones para el “bautizo” de su primera mujer umpire, Jen Powel, de 48 años, el venidero sábado en una doble cartelera entre los Bravos y los Marlins de Miami en Atlanta... Se animaron a romper el llamado “techo de cristal”, después de que algunas damas han oficiado en las menores y en la Liga Mexicana... Los Jaguares de Nayarit destaparon a su segundo extranjero para la temporada de su debut en la Liga Mexicana del Pacífico, el serpentinero Jared Wetherbee, zurdo de 26 años con cartas credenciales de la pelota independiente (8-2, 2.42), tras “picar piedra” en fincas de los Filis de Filadelfia... La escuadra de Tepic abrirá sus entrenamientos antes que nadie en la Arco, el lunes 1 de septiembre en su flamante estadio, con Luis Carlos Rivera en el timón.. Entre los seis clasificados a los playoffs en la zona sur de la LMB se encuentran los Piratas de Campeche, una novedad, porque no avanzaban desde 2016... Los filibusteros tuvieron en el mando a dos importados, Cory Snyder (12-17) y Darel Brown (33-28).

