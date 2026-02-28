CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad (1-0) tiró tres innings en blanco en un hit y cuatro ponchados en labor de relevo y los Cachorros de Chicago se impusieron 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles, en la Liga del Cactus.

Assad, quien abrirá por México el primer juego del Clásico Mundial contra Gran Bretaña el próximo viernes, no ha permitido carreras en dos juegos y cuatro innings y un tercio en que no ha concedido bases por bolas.

El derecho oriundo de Tijuana pelea por un lugar en la rotación de los Cachorros, una constante debido a sus problemas de lesiones, saliendo siempre avante. En 2025 registró 4-1 y 3.65 en carreras limpias en 8 asignaciones, siete como abridor.

SON más de 40, entre mexicanos, doble nacionalidad y el cubano-mexicano Randy Arozanena, los que han tenido actividad en los juegos del spring training 2026 que ya tienen una semana en cartelera en Florida y Arizona.

Uno de ellos, el zurdo nativo de Chihuahua, Samuel Natera (0-0, 4.50), como invitado fuera de róster de los Angelinos de Anaheim, y que aparece en la lista de convocados de la selección de México para el Clásico Mundial 2026..

El último en entrar en acción fue Isaac Paredes (2-1, 1 cp), ayer a temprana hora, enseñando pronto el músculo con una volada de barda contra los Piratas de Pittsburgh, que vencieron a los Astros de Houston, 5x2.

ROBERTO Valenzuela, uno de los ganadores del Guante de Oro como primera base de los Yaquis de Ciudad Obregón en la pasada edición de la Liga Mexicana del Pacífico, puede presumir premios defensivos en posiciones diferentes.

Previamente, el sonorense lo ganó por su desempeño en su posición habitual, el campocorto, en 2021-2022, también con lo tribu, donde conforme a las necesidades de su equipo, ha estado en todas las del cuadro.

Los otros premiados por sus habilidades con el guante, son el cátcher José Heberto Félix (Nayarit), el pitcher Luis Iván Rodríguez (Jalisco), el camarero Isaac Rodríguez (Los Mochis), el tercera base Ramón Mendoza (Tucson), el shortstop Jason Atondo (Hermosillo) y los guardabosques Julián Ornelas (Jalisco), JP Martínez (Culiacán) y Sebastián Elizalde (Ciudad Obregón).

OBSERVACIONES.- Giovanny Gallegos, Humberto Castellanos, Alejo López y Alex Verdugo continúan en la agencia libre, sin generar el más mínimo rumor los tres primeros. De Verdugo trascendió un supuesto acercamiento con los Medias Rojas, su antiguo club.

Tampoco se sabe nada del veracruzano Víctor Arano, cuyos buenos oficios frenaron las lesiones que lo alejaron de Grandes Ligas desde 2022. En 2025 se ventiló su supuesta presentación en la Liga Mexicana, con los Diablos Rojos.

UN día como hoy, en 1995 - Los jugadores de reemplazo de los Ángeles de Anaheim juegan contra la Universidad Estatal de Arizona en un cotejo de exhibición en Tempe, Arizona. Es la primera vez desde 1912 que elementos no bigleaguers aparecen con uniformes de las Grandes Ligas.

En 2000 - El árbitro independiente Shyam Das reduce la suspensión del lanzador de los Bravos de Atlanta, John Rocker, por emitir varios comentarios insensibles en una entrevista con Sports Illustrated esta temporada baja, de 28 a 14 días. Rocker, quién puede presentarse a los entrenamientos de primavera con el equipo, también recibe una multa.

Mañanitas para Robert Suárez (35) y Michael Conforto (33). El 1 de marzo de 1937 nació Arturo León Lerma (89), ex presidente de la Liga Mexicana del Pacífico y ex directivo de los Mayos de Navojoa y Naranjeros de Hermosillo. Murió el 19 de febrero de 2026.

–“Llámame loco, pero me encanta ver otras personas felices y tener éxito. La vida es un viaje, no una competencia”.- Anónimo.

EN la Toronja y el Cactus- Alejandro Kirk (.273, 0, 3), de 2-1 y mandó a la goma a uno, para contribuir en la victoria de los Azulejos de Toronto sobre los Filis de Filadelfia, 7-5... Jarren Durán (.585, 3, 5) tuvo una tarde de cuatro remolcadas con un jonrón y un sencillo y los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Mellizos de Minnesota, 13 a 8... Los Cardenales de San Luis superaron a los Marlins de Miami, 10-2. Por los Marlins, Jared Serna (.273, 1, 3), de 3-1 y una anotada. Por los Cardenales, Ramón Mendoza (.364), de 1-0 y dos anotadas... Jonathan Aranda (.385), de 2-0, al caer los Rays de Tampa Bay frente a los Tigres de Detroit, 12-3... Randy Arozarena (.286, 0, 2) falló en tres oportunidades en el cotejo que los Marineros de Seattle perdieron ante los Padres de San Diego, 7x1.