Javier Assad contra los Dodgers y Tarik Skubal

Javier Assad (6-1, 1, 3.75) tendrá esta noche un compromiso de esos considerados de etiqueta. Enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles y a la flamante adquisición de los bicampeones de la Serie Mundial, el zurdo Tarik Skubal (7-5, 2.79).

CIUDAD DE MÉXICO._ Javier Assad (6-1, 1, 3.75) tendrá esta noche un compromiso de esos considerados de etiqueta. Enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles y a la flamante adquisición de los bicampeones de la Serie Mundial, el zurdo Tarik Skubal (7-5, 2.79).

La cita es para las 18:00 horas -tiempo del Pacífico— en el Wrigley Field de los Cachorros de Chicago, en donde el tijuanense registra en 2026 cifras de 2-0 y efectividad de 2.22 en 8 juegos, tres como abridor, y 11-7 y 2.87 en su trayectoria.

Sin embargo, de por vida en las Mayores, Assad no tiene decisión en dos apariciones contra los Dodgers, ambas en la faceta de relevista, una de ellas en el Wrigley Field, con un Era de 12.72 en poco más de cinco innings.

EL venezolano de los Toros de Tijuana, Danry Vázquez, estuvo peor como cuando agarró a golpes a su novia en las escaleras de su departamento, agrediendo alevosamente al antesalista de los Acereros de Monclova, Rodolfo Amador. El incidente ocurrió después que Amador lo puso out en una acción de “tira-tira” entre home y la tercera base.

Cuando menos lo esperaba, Vázquez le propinó una combinación de derecha e izquierda y todavía lo pateó cuando se encontraba en el suelo, provocando una batalla en la que al importado también lo surtieron los compañeros del afectado.

En caliente, la “comisión disciplinaria” de la Liga Mexicana, donde lleva la voz cantante Gabriel Medina, no se anduvo por las ramas y emitió un fallo demoledor, suspendiendo indefinidamente a Vázquez, quien se había portado bien en sus anteriores tres incursiones en la LMB, a partir de 2023 con los Tecolotes de los Dos Laredos.

Vázquez, cuya fama de malagueño y pendenciero se hizo universal por aquel video en el que se le ve a todo color maltratando a su pareja sentimental, bateaba .354 con un jonrón y 8 impulsadas en 34 juegos con los Toros. Previamente tuvo un paso fugaz con el Águila de Veracruz (.143, 0, 4).

La centenaria Liga Mexicana informó más tarde sobre los castigos al resto de los participantes y al final del día los Acereros se llevaron lo suyo por defender a su coequipero: Para Wilmer Ríos, 4 juegos en la congeladora y multa, tres partidos y sanción pecunaria para el coach Carlos Alberto Gastélum, dos jornadas y multa al shorstop Alan Trejo y un cotejo y multa a Jekkeson Flores.

Finalmente, a los Toros, aparte de perder probablemente para siempre a Vázquez y su irritabilidad, les fastidiaron a Adonis Medina con 5 encuentros y una multa y dos encuentros al coach Luis Ugueto por entrar al quite por su paisano Vázquez.

EL torpedero de los Diablos Rojos, Juan Carlosa Gamboa (.366), llegará a Quintana Roo para la última serie del rol regular como líder de bateo de la Liga Mexicana, en cerrada pelea con el colombiano de los Sultanes de Monterrey, Harold Ramírez (.365), y el americano de los Bravos de León, Gaige Howard (.357).

También merecen menciones el dominicano de los Conspiradores de Querétaro, Rainel Rosario (.356) y un compañero de Gamboa, Julián Ornelas (.353), inmerso en otra zafra abultada en la que tiene 22 jonrones y 81 impulsadas.

UN día como hoy en 1983 - Durante el calentamiento previo a la quinta entrada del juego en el que los Yanquis vencieron a los Azulejos por 3-1 en el Exhibition Stadium de Toronto, el jardinero de Nueva York, Dave Winfield, mató accidentalmente a una gaviota con una pelota.

Tras el cotejo, Winfield fue llevado a la comisaría de la Policía Provincial de Ontario acusado de crueldad animal y se le obligó a pagar una fianza de 500 dólares antes de ser puesto en libertad. Los cargos fueron retirados al día siguiente.

En 1990- Lauro Cervantes lanzó un juego sin hit ni carrera en 9 actos y los Algodoneros de Unión Laguna derrotaron a los Industriales de Monterrey, 4x0, en Torreón.