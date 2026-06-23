Javier Assad contra los Mets; ratifican los Cañeros a Chris Coste

CIUDAD DE MÉXICO.- De pronto cambió el panorama de la legión mexicana en la temporada 2026 de Grandes Ligas. La cifra sigue siendo baja en comparación con otros años, pero los 11 nacidos en nuestro país vigentes, más siete México americanos y un naturalizado suman una cantidad bastante decente.

En total, en 2026 han participado 24, incluyendo al lesionado Ramón Urías (San Luis) y a los que se encuentran en las menores pero que estuvieron arriba, léase José Urquidy (Pittsburgh), Daniel Duarte (Mets), Valente Bellozo (Colorado) y César Salazar (Houston).

Los recientes ascensos de Joey Meneses (Atléticos), Samuel Natera (Anaheim), Alan Rangel (Filadelfia) y Luis Urías (Toronto) mejoraron el semblante junto con Jonathan Aranda, Isaac Paredes, Alejandro Kirk, Brandon Valenzuela, Alejandro Osuna, Randy Arozarena, Javier Assad y Andrés Muñoz.

JAVIER Assad (5-1, 3.89) sigue en lo suyo mientras algunos hacen conjeturas sobre su futuro, ya no digamos en la rotación abridora, sino en el róster de Grandes Ligas de los Cachorros de Chicago en los próximos días debido a su condición de “emergente”.

El tijuanense se quedó a un out de una salida de las llamadas de calidad frente a los Rockies de Colorado, pero logró ganar como abridor por segunda vez al hilo desde que lo llamaron de la sucursal AAA, Iowa.

Assad solamente ha tolerado dos carreras limpias en sus recientes tres actuaciones, una de ellas como relevista, en 18 rollos, supliendo al “dueño” de la plaza Matthew Boyd que amenaza con regresar la próxima semana.

Por lo pronto, el hombre tiene asegurada una apertura para hoy en el segundo de una doble cartelera frente a los Mets en el Citi field de Nueva York. En su trayectoria contra los Mets, Assad compila 1-1 y efectividad de 2.95 en cinco encuentros.

OBSERVACIONES: La efectividad de José Urquidy (5-3, 4.37) no sería su mejor carta de recomendación en su legítimo afán por un retorno a Grandes Ligas. Pero en junio compila 3-0 y 3.60 en carreras limpias, 13 chocolates y 3 bases por bolas para los Indios de Indianápolis que es la filial de los Piratas de Pittsburgh en la Liga Internacional AAA...

En su debut en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos, el lanzador ex bigleaguer Humberto Castellanos sólo ha registrado una decisión que fue victoria con efectividad de 4.56, en siete aperturas.

LOS Cañeros de los Mochis anunciaron ayer que el ex receptor ligamayorista, Chris Coste, regresará para la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, después de un breve interinato el ciclo anterior.

El entonces coach de banca, cargo que desempeñaba desde 2024-2025, suplió al dominicano Félix Fermín (30-25) en los últimos 13 juegos del calendario regular (8-5) y en la primera ronda de los playoffs en la que los verdes perdieron en siete juegos ante los Tomateros de Culiacán, a quienes tuvieron abajo en la serie 1-3.

Con la ratificación de Coste, quien actualmente dirige en la Liga Independiente de la Asociación Americana, únicamente faltan por nombrar a su mentor los Yaquis de Ciudad Obregón que no repetirán a Gabriel Álvarez.

Los otros estrategas amarrados son Luis Carlos Rivera (Nayarit), Chris Roberson (Mazatlán), Lorenzo Bundy (Culiacán), Óscar Robles (Guasave), Miguel Tejada (Navojoa), José Moreno (Hermosillo), Roberto Vizcarra (Mexicali) y desde luego, el mánager bicampeón con los Charros de Jalisco, Benjamín Gil.

La Liga Arco inaugurará su edición 69 y 81, considerando la primera etapa de la pelota invernal, el 11 de octubre, con el choque único entre los Charros y los Jaguares de Nayarit que sorprendieron gratamente en su presentación.

UN día como hoy en 2004 - La temporada regular de la Liga Mexicana termina con Francisco Campos ganando la primera Triple Corona de pitcheo desde 1956. La liga considera un porcentaje de victorias de .857 (12-2), 99 ponches y 1.47 como requisitos. El ex lanzador de los Yankees, Steve Howe, quien fue despedido por el equipo hace apenas dos días, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York por portar un arma cargada en su equipaje. Se declarará culpable de un delito menor y será sentenciado a tres años de libertad condicional y 150 horas de servicio comunitario.

-“Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros”.- Kant

ENTRE suspensivos.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el director de deportes de la entidad, el ex ligamayorista Erubiel Durazo, dieron el banderazo en las obras de remodelación del estadio de los Mayos de Navojoa, Manuel “Ciclón” Echeverría. La consigna es que debe estar listo para octubre... El arribo de Saúl Soto a la gerencia de los Rieleros ha puesto nerviosos a más de uno en Aguascalientes. Suponen que el sinaloense, adoptado en Tamaulipas, llegó de avanzada para el traslado de la franquicia a Reynosa. Eso piensan... Trevor Bauer se unirá a los Diablos Rojos hasta después de la pausa del Juego de Estrellas que se disputará el venidero domingo en Monterrey. Lo esperan para la serie en casa contra los Piratas de Campeche, el 3 de julio.