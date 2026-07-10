Javier Assad contra los Rojos; Joey Meneses de vuelta a MLB

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Cachorros de Chicago siguen alargando la participación de Javier Assad (6-1, 4.15) como “emergente” en su rotación de abridores. Eso permitirá al tijuanense enfrentar este sábado a un equipo que no ha podido derrotar en su trayectoria, los Rojos de Cincinnati.

La cita es por la tarde—17 horas, tiempo del Pacífico—en casa de la antigua “máquina roja”, el Great American Park, en donde en su carrera compila 0-1 y 2.74 en cuatro inicios y 23 innings, 20 chocolates y 6 bases por bolas.

En total, de por vida contra los Rojos, Assad registra 0-2 y 3.19 en carreras limpias admitidas, 42 ponchados y 16 boletos en 9 encuentros y 42 innings y un tercio. En su previa asignación no tuvo decisión frente a los Cardenales de San Luis tras una labor en blanco de 4 entradas y dos tercios (2h, 2bb y 2k).

EN su segunda aparición en julio con los Indios de Indianápolis, sucursal de los Piratas de Pittsburgh en AAA, José Urquidy (5-3, 3.67) lanzó siete innings en sólo 5 hits y dos carreras, una limpia. Sin embargo, en el balance se marchó a las duchas sin decisión frente a Toledo, filial de los Tigres de Detroit.

El mazatleco, quien ponchó a 7 y otorgó dos bases por bolas, siguió con la inercia positiva que le concedió la distinción de Jugador del Mes en junio en la Liga de la Costa del Pacífico, con números de 3-0, efectividad de 3.12, 18 ponches y 5 boletos en cinco aperturas y 26 entradas.

Lejanos se ven las actuaciones en Grandes Ligas de Urquidy en abril pasado, 0-1, un rescate y 8.50 en carreras limpias admitidas en tres juegos en la faceta de relevista. El presente le vislumbra un futuro más promisorio en las Mayores.

Supeditado, naturalmente, a los planes del alto mando de los bucaneros lo mucho que le resta al calendario que a partir del lunes tendrá un receso de cuatro días debido al ajetreo del Juego de Estrellas.

OBSERVACIONES: Los Atléticos fueron nuevamente por Joey Meneses a su finca en AAA, los Aviadores de Las Vegas, después de su breve estancia en el Big Show a finales de junio, en que bateó .143 con dos producidas en 14 turnos. Meneses estaba contemplado para el primer juego de la serie ante los Medias Blancas de Chicago, anoche.

El abridor y relevista Alan Rangel (0-2, 4.19) va por su permanencia más larga con los Filis de Filadelfia, quienes lo llamaron de AAA el 8 del mes en curso y no obstante su tropiezo en Cincinnati en su salida más reciente.

UN día como hace 50 años (1976).- En una promoción previa al juego en el estadio Atlanta-Fulton County, 34 parejas contrajeron matrimonio en el plato. Tras las bodas, tuvo lugar un evento de lucha libre profesional titulado “Llaves de cabeza y matrimonios”.

Finalmente, en la parte “seria”, los Bravos derrotaron a los Mets de Nueva York por 9-8, ante 14,661 espectadores.

En 2006 - Con dos outs en la parte alta del noveno inning, Michael Young conectó un triple de dos carreras contra Trevor Hoffman para darle a la Liga Americana una victoria de 3-2 en el Juego de Estrellas de 2006. Es la décima victoria consecutiva del equipo de la Liga Americana.

Mañanitas para Efrain Valdez (60), Samad Taylor (28) y Justin Steele (31).

-“Una persona que siempre da lo mejor de sí misma se convierte en un líder natural, simplemente por su ejemplo”.- Joe DiMaggio.

SE van perfilando, a menos de un mes de que finalicen las hostilidades del rol regular en la Liga Mexicana, las probables confrontaciones en la primera de las tres rondas por zonas en los playoffs que empezarán en la segunda semana de agosto.

En el sur, los bicampeones Diablos Rojos recibirían a los Guerreros de Oaxaca, los Olmecas de Tabasco a los Bravos de León y los Pericos de Puebla a los Tigres de Quintana Roo, quedando eliminados, el Águila de Veracruz, Conspiradores de Querétaro, Piratas de Campeche y Leones de Yucatán.

En el norte, los punteros Toros de Tijuana irían contra los Algodoneros de Unión Laguna, los Sultanes de Monterrey ante los Charros de Jalisco y Caliente Durango versus Acereros de Monclova. Hasta las otras pizcas: Saraperos de Saltillo, Rieleros de Aguascalientes, Tecolotes de los Dos Laredos y los Dorados de Chihuahua.

EN seguidillas.- El potosino Jesús Cruz de breve paso en Grandes Ligas y quien no rindió acorde a sus facultades en sus primeras incursiones en la Liga Mexicana, vive su mejor momento con los Saraperos de Saltillo: 3-1, 12 rescates y efectividad de 2.73... En 33 capítulos, Cruz tiene una relación de 46 struck outs y 8 pasaportes... Murió Darrell Jackson, ex lanzador zurdo de color como decían los antiguos, de causas naturales no especificadas a los 70 años... Participó en cinco campañas en el Big Show con los Mellizos de Minnesota (20-27, 1, 4.38) y se retiró en 1983 con los Rieleros de Aguascalientes (3-4.18) con sólo 27 años de edad.