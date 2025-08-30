$!Javier Assad logra su primer triunfo del año en victoria de Cachorros sobre Rockies

DENVER._ Kyle Tucker pegó dos hits y remolcó una carrera, Javier Assad consiguió su primera victoria en casi un año y los Cachorros de Chicago vencieron 4-3 a los Rockies de Colorado la noche del sábado.
Tucker se embasó cuatro veces y anotó dos, mientras que Michael Busch, Ian Happ y Seiya Suzuki conectaron dos imparables cada uno por los Cachorros, que han ganado los cinco enfrentamientos de esta temporada contra los Rockies.
Ezequiel Tovar dio dos hits y tanto Mickey Moniak como Hunter Goodman impulsaron carreras por Colorado, que ha perdido cuatro en fila y ocho de los últimos nueve.
Assad (1-1) permitió tres carreras y siete imparables en seis innings, en su cuarta apertura del año tras perderse cuatro meses por una lesión en el oblicuo. Concedió dos boletos y ponchó a uno.
Su última victoria había sido el 31 de agosto pasado, cuando superó a Washington 7-4. Fue subido desde Triple-A Iowa el martes, luego de que Jameson Taillon ingresara a la lista de lesionados con una dolencia en la ingle.
Daniel Palencia ponchó a dos en un noveno inning perfecto para apuntarse su salvamento número 21 en 23 oportunidades.
Los Cachorros se mantuvieron dos juegos por delante de San Diego en la lucha por el primer comodín de la Liga Nacional.
El derecho de Colorado, McCade Brown (0-2), permitió tres anotaciones y cuatro hits. Dio tres pasaportes y ponchó a tres.
El sencillo impulsor de Tucker en el sexto puso a los Cachorros arriba 4-1, antes de que los Rockies se acercaran 4-3 en la misma entrada con sencillo de Tyler Freeman, triple de Moniak y elevado de sacrificio de Goodman.
