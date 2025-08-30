$!Javier Assad logra su primer triunfo del año en victoria de Cachorros sobre Rockies

DENVER._ Kyle Tucker pegó dos hits y remolcó una carrera, Javier Assad consiguió su primera victoria en casi un año y los Cachorros de Chicago vencieron 4-3 a los Rockies de Colorado la noche del sábado. Tucker se embasó cuatro veces y anotó dos, mientras que Michael Busch, Ian Happ y Seiya Suzuki conectaron dos imparables cada uno por los Cachorros, que han ganado los cinco enfrentamientos de esta temporada contra los Rockies.

Ezequiel Tovar dio dos hits y tanto Mickey Moniak como Hunter Goodman impulsaron carreras por Colorado, que ha perdido cuatro en fila y ocho de los últimos nueve. Assad (1-1) permitió tres carreras y siete imparables en seis innings, en su cuarta apertura del año tras perderse cuatro meses por una lesión en el oblicuo. Concedió dos boletos y ponchó a uno.