CIUDAD DE MÉXICO.- El rápido trámite de las series de los comodines, a partir de hoy, a ganar dos de tres encuentros, no permitirá participar a Javier Assad (4-1, 3.65) con los Cachorros de Chicago que van contra los Padre de San Diego, debido a que lanzó el domingo pasado en el último juego del rol regular.

El nativo de Tijuana, quien triunfó en cuatro de sus últimas cinco aperturas, podría ser tomado en cuenta en una eventual serie de campeonato para los Cachorros, quienes no avanzaban a postemporada desde 2020.

En aquella ocasión, la escuadra de Chicago mordió el polvo en el “wild card” ante los Marlins de Miami, 2-0, y ahora salen como víctimas de los Padres a pesar de que estarán en casa en los probables tres cotejos.

Fuera Assad, en las rondas “wild card” no figuran peloteros nacidos en México, pero si tres México americanos: el jardinero de los Medias Rojas de Boston, Jarren Durán; el cátcher de los Rojos de Cincinnati., José Treviño, y el relevista de los Padres, Jeremías Estrada.

EN Hermosillo vislumbran en la próxima edición de la Liga Mexicana del Pacífico una alta participación de mexicanos ligamayoristas que tengan en su agenda el Clásico Mundial 2026.

Y en lo que a ellos respecta, se frotan las manos por la posibilidad de juntar a Isaac Paredes, Javier Assad, César Salazar, Alan Rangel y Omar Cruz y un potencial debutante en el circuito, el cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk.

No echan las campanas al vuelo conscientes de que al final serán sus organizaciones las que otorguen o no los permisos, pero la sola posibilidad genera expectativas en la directiva y en el manager Juan Castro.

UN día como hoy, en 1980- El novato de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, ganó su primer juego de Grandes Ligas, venciendo a los Gigantes de San Francisco, 4-1, en entradas extras.

Como tercer pítcher, Valenzuela tiró los innings nueve y diez sin hit ni carrera, ponchó a cuatro y obsequió dos boletos. Pedro Guerrero decidió con un jonrón de tres rayitas.

El 30 de septiembre de 2024 murió en Las Vegas, Nevada, Pete Rose, a los 83 años, a causa de una enfermedad cardiovascular. Entonces, nadie imaginaba que su reinstalación en el béisbol, a pedido expreso del presidente Trump, estaba cerca.

“No pongas la llave de tu felicidad en el bolsillo de otro”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Roberto Osuna no ha admitido carreras en las menores japonesas, en 7 apariciones y siete innings, 10 chocolates y una base por bolas. Se supone que los Halcones de Softbank lo llamarán para los playoffs que iniciarán la próxima semana... Marcelo Martínez (13-8, 2.51) perdió su reciente actuación en Taiwán no obstante una labor de 9 hits y una carrera limpia en cinco y dos tercios... El zurdo es segundo en victorias y sexto en efectividad en el circuito que bajará el telón del calendario regular el próximo domingo... De quien no ha habido noticias es de Humberto Castellanos (10-7, 3.17), a dos semanas de su asignación a la sucursal de Brothers CTBC... Se viene para el primer fin de semana de octubre en Jalisco, la “Serie del Tequila”, sábado y domingo, y que no es otra cosa que dos choques de preparación entre los finalistas de la pasada Serie del Caribe en Mexicali: los dominicanos Leones de Escogido y los Charros que, dicho sea de paso, hasta ayer esperaban a la mayoría de sus titulares.