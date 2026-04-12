CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad (1-0, 0.00) tendrá este lunes su segunda apertura de la temporada para los Cachorros de Chicago cuando enfrente de visitante a los Filis de Filadelfia, poco después de las cuatro de la tarde, hora del Pacífico.

El diestro buscará confirmar una especie de alternativa tras lanzar en gran forma en su presentación en 2025 ante los Rays de Tampa Bay, luego de su llamado de la sucursal AAA, Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico.

Assad, quien pretende mantenerse en el equipo grande al cual llegó debido a la inhabilitación de Matthews Boyd, tiene un registro en su carrera contra los Filis de 1-1 y efectividad de 5.84 en tres inicios.

RANDY Arozarena (.291, 1, 7) encabezó a la legión mexicana en la jornada dominical con una cosecha de 4-3, una remolcada, dos anotadas y un boleto, en el triunfo de los Marineros de Seattle, 6x1, sobre los Astros de Houston que no carburan. Isaac Paredes (.225, 0, 6), de 4-1 por los texanos.

José Urquidy (0-1, 1, 3.38) falló por primera vez con los Piratas de Pittsburgh, que fueron tendidos en el noveno episodio, 7 a 6 por los Cachorros de Chicago. En un tercio, el ahora relevista admitió 3 hits, una carrera y caminó a uno.

Más mexicanos: Jonathan Aranda (.217, 3, 14), de 4-0 para los Rays de Tampa Bay que se impusieron a los Yanquis de Nueva York, 5-4, y Brandon Valenzuela (.167, 1, 2) falló en tres oportunidades con una base frente a los Mellizos de Minnesota que superaron, 8-6, a los Azulejos de Toronto.

Asimismo, Jarren Durán (.196, 0, 9) mandó a la goma a tres con un doble en cuatro turnos, mientras los Medias Rojas de Boston vencían a los Cardenales de San Luis, 9-3. Ramón Urías (.233, 2, 4), de 3-0 por los Cardenales. Alek Thomas (.153, 0, 5), de 3-0, al ganar los Diamondbacks de Arizona a los Filis, 4-3, y Joey Ortiz (.220, 0, 3), de 4-0, con los Cerveceros de Milwaukee que mordieron el polvo en casa con Nacionales de Washington.

OBSERVACIONES.- En Japón, el ex bigleaguer Roberto Osuna reapareció el domingo tirando un inning en blanco en las menores para la filial de los Halcones de Softbank. Permitió un hit, ponchó a dos y no concedió bases por bolas contra los Búfalos de Orix, en su primera actuación después de prolongada convalecencia por una lesión en el brazo.

De quien no hay noticias todavía es del novato Alexander Armenta que también pertenece a los Halcones. No tiene actividad desde su breve participación en el Clásico Mundial, un episodio en el que ponchó a los tres que enfrentó de la selección de Brasil

UN día como hoy en 1979- Tomás Armas lanzó sin hit ni carrera en 9 innings y los Saraperos de Saltillo derrotaron a los Sultanes de Monterrey, 5x0, en el estadio Francisco I Madero de la capital coahuilense.

En 1987 - En el Jack Murphy Stadium, los Padres de San Diego establecieron un récord de las Grandes Ligas cuando los tres primeros bateadores de la parte baja de la primera entrada conectaron jonrones contra el abridor de los Gigantes de San Francisco, Roger Mason, en su juego inaugural en casa. Perdiendo 2-0, consiguieron jonrones de Marvell Wynne, Tony Gwynn y John Kruk. Esta hazaña sería igualada por Rafael Furcal, Mark DeRosa y Gary Sheffield, de los Bravos de Atlanta, contra Jeff Austin de los Rojos de Cincinnati el 28 de mayo de 2003.

Mañanitas para Ricardo Rincón (56), Óscar Rivera (45), Hunter Pence (43) y Lorenzo Caín (40). El 13 de abril de 2009 fue hallado muerto bajo un camión, Mark Fidrych (54), en su granja de Massachusetts. La investigación forense determinó que Fidrych murió asfixiado cuando su ropa se enredó en el eje de la toma de fuerza del vehículo. Ganó los premios a Novato del Año y Cy Young en breve trayectoria con los Tigres de Detroit y participó en la película “La esposa del bateador” en 1985.

-“El mejor libro es el que voy a hacer, porque si no ya no escribiría”.- Elena Poniatowska.

EN seguidillas.- Daniel Duarte (0-0, 3.00) lanzó dos innings y dos tercios sin admitir carreras a los Bisontes de Buffalo, en su mejor salida en la filial de los Mets de Nueva York, Jefes de Syracuse... .Jugando en AA por primera vez desde 2023, Tirso Ornelas (.263, 1, 1) conectó su primer jonrón con los Misioneros de San Antonio, sucursal de los Padres de San Diego, donde también se encuentran el jugador de cuadro de los Tomateros de Culiacán, Luis Verdugo (.333, 1, 1) y los pitchers Manuel Castro (1-0, 6.75), de los Algodoneros de Guasave, Fernando Sánchez (1-1, 15.00), de los Yaquis de Ciudad Obregón y Víctor Lizárraga (0-2, 15.19), de los Jaguares de Nayarit. Limitados y lo que usted quiera, pero todos ellos actuaron en la edición 2025-2026 de la LMP.