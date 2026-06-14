Javier Assad se crece al castigo en su regreso a Grandes Ligas

De pronto Javier Assad (4-1, 3.99) se les apareció a los Gigantes de San Francisco para maniatarlos con dos actuaciones de seis innings muy similares en las que no permitió carreras.

CIUDAD DE MÉXICO._ De pronto Javier Assad (4-1, 3.99) se les apareció a los Gigantes de San Francisco para maniatarlos con dos actuaciones de seis innings muy similares en las que no permitió carreras. Todo eso después de regresar de su destierro de la sucursal AAA de los Cachorros de Chicago, Iowa, donde curiosamente, no la pasaba bien (0-2, 7.71).

A los Gigantes los metió en un puño en su reaparición, tirando pelota de un hit en un relevo el 7 de mayo en el Wrigley Field, y repitió el día 12 para un balance de una victoria, 12 entradas y un tercio, 4 hits, 10 chocolates y 2 bases por bolas.

La siguiente salida del tijuanense está prevista para el próximo miércoles de vuelta en el vetusto Wrigley y en jornada nocturna contra los Rockies de Colorado, cubriendo vacantes por lesiones de Jameson Taillon y Matthew Boyd.

AYER se dio la primera alternancia en la receptoría de los Azulejos de Toronto cuando Brandon Valenzuela (.254, 7, 18) reemplazó a Alejandro Kirk (.261, 1, 4), quien el viernes bateó de 3-3, incluido un doble, y dos empujadas en el triunfo sobre los Yanquis de Nueva York, 8-5.

Valenzuela se fue de 3-1 y negoció una base por bolas, en la derrota de los Azulejos 3 a 1, dejando el escenario listo para que la serie del fin de semana en el Roger Centre de la ciudad canadiense se decida en la jornada dominical.

En otro de los encuentros diurnos del sábado, los Marineros de Seattle cayeron 8-3 contra los Nacionales en Washington, sin disponer del cubano- mexicano Randy Arozarena (.291, 7, 33), después de que abandonó en el tercer inning del choque del viernes, resentido de la corva izquierda. El club informó que la avería de Arozarena será revisada en el “día a día”, descartando su ingreso a la lista de lesionados.

MARCELO Martínez reapareció en la Liga de Taiwán con otra de sus acostumbradas exhibiciones, siete innings en los que aisló 9 hits y admitió sólo una carrera sucia. Pero el bullpen de los Dragones de Wei Chuan se desfondó en un octavo inning de cinco rayitas de U-Lions, para imponerse 6x1.

El zurdo, que ponchó a cuatro y caminó a dos, ligó su tercera apertura sin decisión y cuarta sin ganar, en su primera salida desde el 22 de mayo en que mordió el polvo 1x0 frente a Elephant Brothers CTBC.

Martínez (2-1) redujo su efectividad a un espectacular 0.62, pero todavía no tiene los innings necesarios para meterse al “top ten”. En 43 episodios y un tercio suma 28 ponches y 10 boletos, sobre siete inicios.

CON los Olmecas dándose de topes con los Diablos Rojos en la parte alta del standing de la Zona Norte, los aficionados de Villahermosa y alrededores se permiten ausentarse masivamente del reconstruido estadio Centenario 27 de Febrero, de acuerdo a una asistencia de 809 aficionados y aficionadas en un encuentro ante los Rieleros de Aguascalientes.

¿Será que los tabasqueños que gustan de la pelota se sienten arropados en ese aspecto por el gobierno del estado en turno que abiertamente invierte en el equipo, no de ahora, sino de hace muchos ayeres?

Para los que nacieron la semana pasada y piensan mal reprochando que ese respaldo institucional con sus impuestos llegó con la “4T”, deben saber que eso empezó en los sexenios del antiguo “partidazo”, osease, el PRI.

UN día como hoy, en 1974 - En el Anaheim Stadium, Nolan Ryan ponchó a 19 bateadores de los Medias Rojas de Boston en 13 innings, incluyendo a Cecil Cooper seis veces consecutivas, para ayudar a una victoria de 4-3 en 15 entradas.

Barry Raziano se llevó la victoria en dos episodios de relevo y Luis Tiant cargó con la derrota en 14 1/3 capítulos, luego de que Denny Doyle conectara un doble que impulsó a Mickey Rivers con la carrera del triunfo.

Estas son las mañanitas para Luis Aponte (73), Mark Grace (70), Greg Brook (69), Édgar González (48), RJ Alaniz (35), Robert García (30) y Bobby Witt Jr. (26). El 14 de junio de 2010 murió Óscar Azocar (1965), ex jugador venezolano.