Javier Assad seguirá con Cachorros; Jason Kanzler, mánager de Seattle

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Cachorros de Chicago declinaron ayer su opción de 3.3 millones de dólares sobre Javier Assad, pero se trató de una decisión fríamente calculada con la intención de ahorrarse un millón de dólares.

Según la página MLB.com, el lanzador seguirá en la organización y como es elegible para el arbitraje, lo retendrán con un salario de 2.3 millones de los billetes verdes que buscarán negociar en los próximos días.

Assad, de 29 años, rindió en 2026 una campaña laboriosa en que compiló 6-2, 2 salvamentos y efectividad de 3.63, un whip de 1.15 en 94 entradas y un tercio. Ponchó a 63 y concedió 27 bases por bolas, en 28 juegos, 11 en el rol de abridor.

LA Liga Roberto Clemente de Puerto Rico que ha vuelto por sus fueros luego de una crisis que casi la borra del mapa, será la última afiliada a la Confederación de Béisbol del Caribe y anexas en poner en marcha su torneo, este miércoles.

Va con seis equipos y un calendario de 40 encuentros que bajará el telón en las horas finales de diciembre: Leones de Ponce, Cangrejeros de Santurce, Gigantes de Carolina, Criollos de Caguas, Indios de Mayagüez y Senadores de San Juan.

La Roberto Clemente es la única liga con unos playoffs a eliminación directa como la LMP. En Venezuela y República Dominicana los dos finalistas salen de un “round robin” que se disputa en enero.

OBSERVACIONES: Jason Kanzler, quien como jardinero nunca pasó de clase A en una breve trayectoria, es el nuevo mánager de los Marineros de Seattle, en sustitución de Dan Wilson. Tiene 36 años, dos más que el más joven del establecimiento, Blake Butera (Washington), fue coach de bateo dos campañas de los Astros de Houston y director de desarrollo de jugadores de los Cachorros de Chicago en 2026.

El ex jonronero dominicano de las Mayores, Franmil Reyes, firmó contrato por 4 años y 40 millones de dólares con los Luchadores de Nippon Ham, en la Liga Japonesa del Pacífico. Reyes convenció a los exigentes asiáticos con cosechas de 32 bambinazos y 90 remolcadas en 2025 y 32 y 84 en 2026.

UN día como hoy en 1976 - El primer draft de reingreso para agentes libres se lleva a cabo en el New York Plaza Hotel. Entre los jugadores disponibles se encuentran Reggie Jackson, Willie McCovey, Joe Rudi, Don Gullett, Gene Tenace, Nate Colbert, Rollie Fingers, Don Baylor y Bobby Grich.

McCovey y Colbert son los únicos dos jugadores que no son seleccionados; sin embargo, McCovey termina incorporándose a los Gigantes durante los entrenamientos de primavera y tendrá una temporada excepcional en su antigua posición de primera base.

En 1979- En una jornada de sólo una hora y 45 minutos, los Venados de Mazatlán y el zurdo Alfredo Ortiz derrotaron a los Yaquis de Ciudad Obregón, 1x0.

Estas son las mañanitas para Eric Karros (59), Carlos Baerga (58), Carlos Mendoza (52), Travis Blackley (44), Willie Calhoun (32), Tomohiro Anraku (30) y Brett De Geus (29). El 4 de noviembre de 2010 falleció el ex mánager Sparky Anderson (76).

-“La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes”.- Anónimo.

LOS Cañeros de Los Mochis recuperaron en la gira por Nayarit al jardinero Jayson Bass Jr., el joven jardinero que pertenece a los Mellizos de Minnesota que regresó de la lista de lesionados por 10 días.

El hijo del ex jonronero homónimo que llegó al beisbol mexicano a principios del nuevo siglo bateaba .375 (24-9) con 3 jonrones, 4 dobles y 7 empujadas en siete juegos, cuando salió de circulación.

Bass, hijo, de 20 años, tuvo un verano de surtido completo en las filiales clase A y A avanzada de los Mellizos: .231, 16 cuadrangulares, 13 dobles, 2 triples, 58 producidas y 62 anotadas en 98 encuentros.

DESPUÉS de regalar 3 mil réplicas de los anillos conmemorativos por el bicampeonato en la serie contra los Cañeros, la directiva de los Charros de Jalisco obsequió 2 mil panes alusivos a la época, osease de “muerto”, en el primer juego del compromiso con los líderes Algodoneros de Guasave.

Hay que decir que desde el pasado verano los Charros iniciaron una agresiva campaña de promociones que se ha reflejado en las asistencias el día señalado, sobre todo en la LMB en donde andaban de capa caída en ese renglón.

Cuando la entrega de las joyitas la semana anterior metieron cerca de 10 mil cristianos y cristianas y otra de las entregas, el “bobblehead” de algunos de sus estelares, también jalan gente al estadio Panamericano del municipio libre y soberano de Zapopan.

ENTRE suspensivos.- Randy Wynne, serpentineros que se tomó una tacita de café en el Big Show (0-1, 3.38) y que en 2026 celebró el título de los Toros de Tijuana (2-4, 5.55), reforzará a los Jaguares de Nayarit... Por motivos por demás obvios, Fernando Valenzuela fue el más recordado entre los extintos de la pelota en las redes sociales, donde casi no se menciona a los pioneros en Grandes Ligas ya fallecidos, como Baldomero Almada, Jesús Flores, Procopio Herrera, Vinicio García, Felipe Montemayor, Guillermo Luna y Benjamín “Papalero” Valenzuela... Tras muchos años en el tinglado de la LMP, algunos legionarios no tuvieron llamado para la edición en curso de la LMP-Banamex, entre ellos, Japhet Amador, Gabriel Gutiérrez, Irving López y Nick Struck.