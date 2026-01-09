CIUDAD DE MÉXICO.- Se fueron los Naranjeros de Hermosillo y los bigleaguers encabezados por Isaac Paredes. Por segundo año al hilo no pudieron con los Charros de Jalisco. En enero de 2025 los echaron en semifinales (4-1), ahora en primera ronda (4-2).

En unos días más, la directiva recibirá el “parte de guerra” de la temporada del manager Juan Castro, excelente en el rol regular, sin lugar a dudas. Compartieron con tres contendientes el primer lugar del global que terminó siendo para los Jaguares de Nayarit.

Precisamente, lo primero en la agenda de los herederos del jubilado Enrique Mazón Rubio, es una evaluación a la labor de Castro,, quien dirige desde que reemplazó a Juan Navarrete a finales de noviembre de 2021.

Cuatro campañas y media y solo un campeonato (2023-2024) es una magra cosecha, pero contrario a la suerte que corrieron otros estrategas botados incluso al año siguiente de la conquista de un título, apostaron por un proyecto a largo plazo con el ex ligamayorista.

JOSÉ Urquidy (0-2, 9.45) volvió a perder como refuerzo de los Leones del Escogido en la Liga Dominicana, no obstante una mejoría más que evidente: 4 innings, 3 hits, 2 carreras limpias, 2 ponches y control perfecto, ante las Águilas Cibaeñas.

Le faltó un episodio para que bajo los estándares de hoy su actuación fuese considerada una “joya”. Pero sumó indulgencias para que el manager de los Leones, Ramón Santiago, lo vuelva a tomar en cuenta para al menos una apertura más en el “round robin”.

¿El futuro de Urquidy en MLB seguirá en juego entonces en la LIDOM? No necesariamente. El béisbol es de momentos y para el mazatleco todavía puede venir el suyo, incluso en la Serie del Caribe de Guadalajara.

UN día como hoy, en 1970.- Inicia en Culiacán la serie final de la Liga Sonora-Sinaloa con triunfo para los Tomateros sobre los Cañeros de Los Mochis, 4x1. Ganó Pedro Ramos respaldado por jonrones de Clarence Jones y Ángel Macías, contra el nicaragüense René Paredes.

En 1974- Cae el telón del rol regular de la Liga Mexicana del Pacífico y el ligamayorista de los Mayos de Navojoa, Jorge “Charolito” Orta, obtiene el cetro de bateo con un average de .370.

En otras nominaciones: Francisco Sáinz (Culiacán), es designado Novato del Año; Eduardo Acosta (Hermosillo) lideró a los lanzadores en efectividad (1.55), Francisco Maytorena (Navojoa) en ganados y perdidos (8-1) y Roger Vernon Freed (Culiacán) a los jonroneros con 20.

-“Cualquier tonto puede destruir árboles. Ellos no pueden huir”.- John Muir, ambientalista escocés.

ENTRE SUSPENSIVOS.- Javier Assad, quien repetirá en la selección mexicana en el Clásico Mundial, evitó el arbitraje firmando por un año y 1.8 millones de dólares con los Cachorros de Chicago... Será la primera vez en su trayectoria en el Big Show que despegó en 2022 que las ganancias de Assad superen el salario mínimo. En 2025, cuando compiló 4-1 y 3.65 en carreras limpias en un ciclo limitado por lesiones, el nativo de Tijuana cobró 793.250 de los verdes... También sacó la vuelta a ese trámite, el zurdo Brennan Bernardino, estampando su rúbrica con su nuevo equipo Rockies de Colorado... No se revelaron los detalles del acuerdo de Bernardino, de 33 años y que en 2025 registró 4-3, un rescate y efectividad de 3.14 en 55 juegos con los Medias Rojas de Boston, tres en la faceta de abridor.