Javier Assad y Cachorros, a playoffs; Joey Meneses, candente en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- El relevista Manuel Rodríguez ya se encuentra con los Rays de Tampa Bay que esperan disponer de sus servicios antes de que caiga el telón, el domingo. Ha estado fuera de acción desde principios de septiembre a causa de una distensión en la zona lumbar, pero su regreso es inminente después de tres apariciones de rehabilitación con el equipo Triple-A Toros de Durham.

Recordemos que solamente ha actuado en cuatro partidos con los Rays en 2026, conocido que empezó el largo ciclo que avizora la otra orilla en la lista de lesionados debido a una operación en el tendón del codo en agosto de 2025.

Ahora falta ver si el primer y único yucateco en la historia de Grandes Ligas es considerado para la postemporada en la que los Rays enfrentarán al comodín con el récord más flojo, dependiendo de los resultados de los cruces que en la Liga Americana ya pactó el “clásico” Yanquis de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston.

LUEGO de un sólido mes de agosto (0-0, 1, 1.98), Javier Assad (6-1, 3.62) está batallando en septiembre con una efectividad de 5.19 en cinco juegos, incluso una como abridor y una oportunidad de rescate desperdiciada.

El tijuanense es una de las posibilidades de la legión azteca para los playoffs que los Cachorros de Chicago aseguraron ayer con un apretado triunfo sobre los Marlins de Miami, 2-1, en una jornada a todo sol en un atestado Wrigley Field (35,410).

Para Assad sería su estreno en juegos de postemporada y para los Cachorros su segunda participación consecutiva después de una ausencia de cuatro años. Sus potenciales rivales, hasta ayer, eran los Padres de San Diego en la serie a ganar dos de tres.

TRES de tres: Joey Meneses bateó .500 con un jonrón, 3 empujadas y 4 anotadas en los dos primeros juegos de la serie final por el título de la Liga de la Costa del Pacífico AAA entre su equipo Las Vegas (Atléticos) y Oklahoma City (Dodgers).

Para los que dicen que el dueño de la patente Dio Alberto Murillo sólo contrata veteranos de la Liga Mexicana, el lugar del oaxaqueño José Ignacio Rodríguez en el róster de los Azulejos de Toronto lo tiene el americano CJ Van Eyk, lanzador que en 2025-2026 rindió para Águilas de Mexicali (2-3, 2.90).

El debutante sonorense Jared Serna (.200, 0, 2) ha recibido más atención de la esperada del mánager de los Marlins, Clayton McCullough, quien le ha dado fogueo tanto a la ofensiva como a la defensiva.

EN la oficina de los campeones Toros de Tijuana hablan de repetir en 2027 al ex bigleaguer Justin Turner no obstante sus discretos números (.295, 8, 28) durante el rol regular y postemporada, donde lo más destacado que hizo fue un jonrón contra los Algodoneros de Unión Laguna en primera ronda y otro a los Olmecas de Tabasco en la serie final. Dicen que eso lo compensó con su liderazgo y disposición para las relaciones públicas, que no es cosa menor en estos tiempos.

Nunca se supo de un trato así para un famoso que cobrando en dólares estuvo parco a la hora de repartir macanazos. Sin exagerar, con esas cifras al barbado Turner lo habrían despachado por la vía más corta los Diablos Rojos que suelen ser exigentes con sus importados.

Lo vimos con el jugador de cuadro dominicano Maikel Franco (.274, 19, 58) que atizó 130 jonrones en el Big Show y que terminó en la nómina de los Sultanes de Monterrey tras una parada con el Águila de Veracruz.

UN día como hoy en 1986- En el último juego de George Bamberger como mánager de los Cerveceros de Milwaukee, Teodoro Higuera derrotó a los Orioles de Baltimore por 9-3 para convertirse en el tercer lanzador de las Grandes Ligas en alcanzar las 20 victorias esta temporada y segundo mexicano de la historia detrás de Fernando Valenzuela. Tom Trebelhorn sustituye a Bamberger, quien se retiró voluntariamente.

Estas son las mañanitas para Glen Hubbard (69), Tony Womack (57), Juan Cerros (50) y Rocco Baldelli (45).

-“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”.- Ángela Davis.

ENTRE suspensivos.- El pítcher ex ligamayorista Adrián Martínez se unió a Águilas de Mexicali, recuperado de las lesiones que lo obligaron a parar en 2025. No lanza en el Pacífico desde 2024-2025 (1-1, 4.98) y viene de un desafortunado debut en la liga Mexicana con los Dorados de Chihuahua (0-2, 10.38)... Martínez se despidió de las Mayores en 2023 con los Atléticos de Oakland (0-2, 4.75), aunque se mantuvo en la organización en 2024 asignado a las menores (2-1, 9.22)... El primera base y toletero Víctor Mendoza fue la novedad de ayer en el campamento de los Naranjeros de Hermosillo en Phoenix, Arizona... Los Jaguares de Nayarit se fueron a Estados Unidos sin el mánager Luis Carlos Rivera y algunos estelares como Carlos Sepúlveda, quien cuando reporte trabajará con otros demorados en el estadio “Alejo Peralta”... Sin Robinson Canó, cuya suerte depende de los Tomateros de Culiacán y a la espera de Trevor Bauer, las Estrellas Orientales abrieron su campo de entrenamientos en la Liga Dominicana.