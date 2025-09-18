$!Jesse Castillo ve a Algodoneros diseñado para llegar lejos en la postemporada

GUASAVE._ El capitán de los Algodoneros de Guasave, Jesús “Jesse” Castillo, asegura que este equipo está diseñado para llegar más allá de los playoffs, pues ellos no están pensando en sólo entrar a la postemporada, el objetivo es ir a la Serie del Caribe, ya que la directiva se ha esforzado año con año en ir cubriendo los huecos que se detectan.
“Esta campaña el equipo luce muy fuerte, aunque sabemos que novenas como Hermosillo, Culiacán y Jalisco, este último en calidad de campeón, van a tratar de seguir con esa consistencia, pero nosotros hay que buscar generar expectativas a nivel liga y también que se nos pueda mencionar como un gran candidato al título”, señaló el oriundo de Mexicali.
Resaltó que como siempre llega muy comprometido con el proyecto de Algodoneros, además físicamente se siente a tope, pues a su edad se exige ponerse a tono para seguir compitiendo, ya que tuvo un gran verano y acabó entre los mejores mexicanos en producidas.
“Está muy claro que a nosotros no nos alcanza con sólo estar en play off, pero sabemos que es beisbol y que todo puede pasar, pues se puede tener una mala temporada y no calificar, pero este equipo está diseñado para no nada más buscar la calificación, sino buscar instancias mayores y por eso el esfuerzo de la directiva para ser mejores cada campaña”, indicó.
Sobre el hecho que este año podrían arrancar la temporada con sólo tres bateadores importados, señaló que está claro que el tener de regreso a Esteban Quiroz, el contar con un Jorge Flores que jugó de gran forma en la recta final y los playoffs con Oaxaca; con Roberto Ramos, que lo hizo de gran forma en Saltillo y el año pasado aportó cosas importantes aquí; un Orlando Piña ya recuperado, un Ángel Erro que poco poco va recuperándose, pero que ha demostrado tener casta para estar ahí todos los días, y de los otros muchachos, sin demeritarlos ni dejarlos fuera, cada quien cuando se le ha dado la oportunidad, ha demostrado de lo que es capaz, y él trata de mantener el liderazgo, pues entiende que el aporte del extranjero les da un potencial muy importante para aspirar a cosas importantes.
Pretemporada
Este jueves se apareció en la práctica el coach de picheo, Roberto Espinoza, quien acaba de salir bicampeón con Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana del Beisbol, pero será hasta mañana cuando se meta de lleno al trabajo.