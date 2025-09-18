$!Jesse Castillo ve a Algodoneros diseñado para llegar lejos en la postemporada

GUASAVE._ El capitán de los Algodoneros de Guasave, Jesús “Jesse” Castillo, asegura que este equipo está diseñado para llegar más allá de los playoffs, pues ellos no están pensando en sólo entrar a la postemporada, el objetivo es ir a la Serie del Caribe, ya que la directiva se ha esforzado año con año en ir cubriendo los huecos que se detectan.

“Esta campaña el equipo luce muy fuerte, aunque sabemos que novenas como Hermosillo, Culiacán y Jalisco, este último en calidad de campeón, van a tratar de seguir con esa consistencia, pero nosotros hay que buscar generar expectativas a nivel liga y también que se nos pueda mencionar como un gran candidato al título”, señaló el oriundo de Mexicali.

Resaltó que como siempre llega muy comprometido con el proyecto de Algodoneros, además físicamente se siente a tope, pues a su edad se exige ponerse a tono para seguir compitiendo, ya que tuvo un gran verano y acabó entre los mejores mexicanos en producidas.