“Con toda honestidad, no he agarrado una pelota de beisbol desde mi último tiro en San Luis [13 de julio]”, comentó Chávez. “Por ahora, no creo que vayamos a seguir. Creo que esto es todo. Es hora de pasar la página, enfocarme en el próximo capítulo de la vida”.

Chávez, una selección de la ronda 42 del Draft amateur de MLB por parte de los Rangers en el 2002, hizo su debut en MLB con los Piratas en el 2008. Fue cambiado a los Bravos después de la temporada 2009 para la primera de lo que serían varias etapas con el equipo. Entre su primera (2010) y última (2025) campaña con Atlanta, Chávez también lanzó para los Reales, Azulejos (dos veces), Atléticos, Dodgers, Angelinos (dos veces), Rangers (dos veces) y Cachorros (dos veces).

Aunque realizó 85 aperturas durante sus diversas paradas, Chávez fue mayormente un relevista durante sus 657 presentaciones en las Grandes Ligas. Compiló un récord de 51-66 y una efectividad de 4.27. Y aunque tuvo etapas exitosas en otros lugares -- se cree que es el jugador más traspasado en la historia de MLB -- Chávez parecía elevar su nivel cuando se vestía con el uniforme de los Bravos.

Durante partes de seis campañas con Atlanta, lanzó para una efectividad de 3.30 con 228 ponches en 229.1 entradas. Eso ni siquiera incluye su efectividad de 0.00 en siete presentaciones de postemporada durante la carrera de los Bravos por el título de la Serie Mundial del 2021.

“Este ha sido un gran viaje, mucho más de lo que esperaba, además, para una selección de la 42da ronda del Draft”, le dijo Chávez al equipo de “Foul Territory”, señalando cómo siempre estaba buscando formas de hacer ajustes para poder mantenerse en las Mayores. “Siempre dije que quiero irme de la misma manera en que llegué: Siendo capaz de levantarme de la cama y poder lanzar una pelota de béisbol. Y afortunadamente, todavía soy capaz de hacer eso”.

(Con información de MLB)