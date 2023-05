“En la vida de un beisbolista hay altas y bajas, días buenos y malos como todo, pero he aprendido que no por tener una temporada mala puede afectar tu manera de ser, la mentalidad juega una parte importante en el camino a cumplir tus metas.

“Hace un par de años me lesioné el codo, me costó la rehabilitación de cinco meses, cuando regresé no había consistencia, eso juega en tu contra, piensas ‘no voy a poder volver’ o jugar como antes, pero haciendo las cosas bien todo se va dando”, compartió.

El camino del oriundo de la Colonia Flores Magón continuaría su curso, en la temporada 2022 regresaría con su equipo en el verano, para el invierno en su regreso a Mazatlán y listo para iniciar temporada, el deporte de sus pasiones le tendría una gran sorpresa.