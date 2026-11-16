CIUDAD DE MÉXICO.- El simple hecho—que no es cualquier cosa -- de ser tomado en cuenta para aparecer en la boleta ya es un logro para cualquiera. Entonces celebremos que Joakim Soria fue incluido en la clase 2027 de candidatos para el Salón de la Fama de Cooperstown.

No se trata de alentar esperanzas que para los expertos son escasas, sino de enaltecer la trayectoria del cerrador coahuilense que durante 14 temporadas acumuló en el Big Show un respetable total de 229 rescates y efectividad de .311 con foja de 36-45, 831 chocolates y 231 bases por bolas en 763 innings.

Sus mejores años los vivió con los Reales de Kansas City, en cinco veranos, en los que levantó dos cosechas de 40 o más salvados, una de 30 y otra de 18, quemando sus últimos cartuchos mientras aportaba 18 a los Rangers de Texas en 2014 y 23 a los Tigres de Detroit en 2015.

La nominación de Soria no causó impacto en los medios informativos nacionales y poco en las redes sociales, como si todos los años se supiera de un mexicano entre los futuros inmortales en el museo de Grandes Ligas.

El nativo de Monclova es el cuarto paisano de usted de la historia que será votado. El primero fue Fernando Valenzuela en 2003 y 2004 por los periodistas y escritores de beisbol y en 2026 por el comité de veteranos; más tarde Vinicio Castilla en 2012 y Adrián González en 2024.

CON seis juegos por delante en la primera mitad del calendario regular de la Liga Mexicana del Pacífico, nada está definido en la tabla de posiciones, vulgo “standing”. Hasta los Mayos de Navojoa (8-21) podrían salir del sótano si se enrachan en las dos series que faltan. Eso de acuerdo a la infalible aritmética.

Porque en la práctica la tribu sonorense parece no tener remedio, como no lo tuvo, aunque dando más pelea, el mismo elenco en versión Tucson Baseball Team del ciclo anterior que para muchos es una afrenta para el circuito, a pesar de que dentro de 5 mil años su recuerdo será intrascendente.

Así que, a la espera de un milagro de resurrección para los Mayos en la segunda vuelta, los resultados de aquí al próximo domingo repartirán puntos a los 9 conjuntos, entre ellos, los Algodoneros de Guasave (17-12), que aún con siete descalabros al hilo todavía pueden echarse a la bolsa el doble dígito (10) que les aseguraría acción en enero.

A los Algodoneros, que comparten la cima con los Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali, les restan dos compromisos en apariencia accesibles, a partir de hoy contra los Mayos en Navojoa, según se especula a puerta cerrada en el Manuel “Ciclón” Echeverría en reconstrucción, y el fin de semana en el estadio Kuroda recibirán a los Venados de Mazatlán.

UN día como hoy en 1982- La Selección Sur se impuso a su similar del Norte, 4-0, en un juego perfecto del clásico de media temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Ramón Arano, Ramón Villegas, Pablo Gutiérrez y Salomé Barojas tiraron dos innings cada uno y Antonio Pulido bajó la cortina en el noveno episodio.

En 1983 - Los jugadores de los Reales de Kansas City, Willie Wilson, Willie Aikens y Jerry Martin —quienes, junto con su ex compañero de equipo Vida Blue, se habían declarado culpables de intentar comprar cocaína— son condenados, cada uno, a tres meses de prisión.

Mañanitas para Tom Dettore (79), Mitch Williams (62), Paul Sorrento (61) y Jeff Nelson (60). Hoy cumpliría años Tom Seaver (1944-2020).

-“Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla”.- Aristóteles

EL jardinero de Aruba que pertenece a los Gigantes de San Francisco, Dayson Croes, llegó echando tiros a Los Mochis, de acuerdo a un balance de 41-20 (.488), un jonrón, 7 dobles, 12 anotadas y 7 impulsadas en 10 encuentros.

OBSERVACIONES: Se corre la voz de que el cubano mexicano Randy Arozarena es pretendido por varias organizaciones, pero que los Orioles de Baltimore llevarían la delantera para cuando haya luz verde para negociar.

Los Cañeros de Los Mochis cambiaron fecha y escenario para el debut del bigleaguer, Ramón Urías, en su reaparición en la LMP tras una ausencia de siete años. Sería en la serie del venidero fin de semana ante los Tomateros de Culiacán en el estadio Juan Ley Fong.

Por su parte, los Venados de Mazatlán confirmaron que José Urquidy tendrá su primera apertura el próximo jueves en el último choque de la serie con los Charros de Jalisco, en el Teodoro Mariscal.

ENTRE suspensivos.- Alemao Hernández compila 2-0 y efectividad de 2.19 en dos aperturas para los Jaguares de Nayarit, después de arrancar con 0-2 y 10.22 con los Charros de Jalisco. Por su parte, el relevista Omar Sainz registra 0-0 y 2.45 en carreras limpias en tres juegos con los Charros, luego de rendir 1-0 y Era de 4.76 a los Jaguares. Ambos fueron intercambiados a finales de octubre... El ex ligamayorista Luis González, quien llegó tarde, se fue de 14-3 sin extra bases y una producida en cuatro juegos con los Naranjeros... A propósito, los Naranjeros tienen en el roster activo al veterano receptor sinaloense, Gabriel Gutiérrez, pero a estas alturas aún no ha registrado actividad.