Joakim Soria, precandidato; Tirso Ornelas a AA

Joakim Soria se encuentra en una lista de precandidatos para las boletas del próximo proceso del Salón de la Fama de Cooperstown, pero sin el afán de ser ave de mal agüero, realmente con pocas posibilidades de meterse a la fase decisiva.

CIUDAD DE MÉXICO._ Joakim Soria se encuentra en una lista de precandidatos para las boletas del próximo proceso del Salón de la Fama de Cooperstown, pero sin el afán de ser ave de mal agüero, realmente con pocas posibilidades de meterse a la fase decisiva.

Las cifras del coahuilense son más que aceptables (36-45, 229 rescates y efectividad de 3.11, con 831 ponches en 763 inning), a su paso con los Reales de Kansas City, Rangers de Texas, Tigres de Detroit, Piratas de Pittsburgh, Cerveceros de Milwaukee, Atléticos de Oakland, Diamondbacks de Arizona y Azulejos de Toronto.

Así de ajetreada la trayectoria del espigado relevista de Monclova, Coahuila, si bien limitada en ocasiones por lesiones y, seguramente, en el juicio final por los empoderados periodistas y escritores de beisbol del vecino país del norte.

Hasta ahora, sólo Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla y Adrián González han llegado a la instancia sin retorno y los tres se quedaron raspados en la vía, en dos intentos el zurdo sonorense y en el primero el oaxaqueño (1%,) en 2012 y el México-americano (0.8%) en 2024.

Se espera que Valenzuela tenga más adelante una cuarta oportunidad y segunda por cortesía del Comité de la Era Contemporánea que en diciembre de 2025 solamente le concedieron cinco votos, cuando se necesitaban 12 de los 16 posibles.

LOS Padres de San Diego asignaron a su finca en AA, Misioneros de San Antonio a Tirso Ornelas, uno de sus debutantes en Grandes Ligas en 2025 y que por lesiones e inconsistencia no se ha podido establecer en la gran carpa.

De hecho, después de su estreno ligamayorista registrado en abril, Ornelas empezó a tener problemas y más tarde, de vuelta en AAA, una avería en un pie que lo alejó por casi dos meses de los Chihuahuas de El Paso.

También padeció apuros en su trance en la Liga Mexicana del Pacífico, con los Charros de Jalisco (.236, 0, 7), a quienes no acompañó en la Serie del Caribe a pesar de que se celebró en territorio tapatío.

Por otro lado, los Padres tienen “desaparecido” al experimentado Alex Verdugo que firmaron el 1 de marzo 2026 para ligas menores. A estas alturas no se le ubica en ningún róster ni en la lista de inhabilitados.

El joven serpentinero sinaloense, Manuel Castro, quien ganó un juego en el spring training 2026, hace causa común con Ornelas en San Antonio, la finca que en los ochenta era parte del organigrama de los Dodgers de Los Ángeles. De ahí saltó a la fama Fernando Valenzuela en septiembre de 1980.

UN día como hoy, en 1976 - Don Money conectó un grand slam en el noveno inning que le da a los Cerveceros de Milwaukee una aparente victoria de 10-9 sobre los Yanquis de Nueva York. Sin embargo, los umpires dictaminan que el primera base Chris Chambliss pidió tiempo muerto antes del lanzamiento. Money regresó al plato y bateó un elevado al jardín derecho. Los Cerveceros perdieron 9-7.

En 1994 - El ex jugador estrella de la NBA, Michael Jordan, bateó dos sencillos, consiguiendo así sus primeros hits en su carrera profesional de beisbol mientras jugaba para los Birmingham Barons, en la Liga del Sur de Clase AA.

-“En política, nunca anuncies, actúa... los crímenes no se anuncian”.- Carlos Fuentes.

LOS Atléticos que juegan en Sacramento andan por Nueva York, donde de martes a jueves le sacaron dos de tres juegos a los Yanquis punteros del Este de la Liga Americana, incluyendo ayer, 1x0. El fin de semana en curso continuarán su “tour neoyorquino” en el Citi Field, reducto de los Mets.

También en el camino, los Astros de Houston aterrizarán hoy en Seattle, después de ser barridos y regados por los Rockies de Colorado en Denver. Por los Astros, que ayer descansaron, Isaac Paredes (.207, 0, 5) no se ha volado la barda en 29 viajes en 2026. El utility necesita 8 jonrones para llegar a 100 en su carrera ligamayorista.