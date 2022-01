Joey Cora, en la mira de Mets para coach de tercera base

NUEVA YORK._ Ahora que los Mets de Nueva York ya han nombrado a un gerente general y a un mánager, el equipo se están enfocando en completar el cuerpo técnico de Buck Showalter. Como se esperaba, los funcionarios del equipo están evaluando candidatos para varios puestos, según personas con conocimiento del proceso.

El diario New York Post informó el martes que los Mets estaban finalizando un contrato con el ex coach de tercera base de los Piratas de Pittsburgh, Joey Cora, para que desempeñe el mismo rol en Flushing. Aunque una fuente luego enfatizó que el equipo no le ha hecho una oferta a Cora, el puertorriqueño luce ser un candidato fuerte para reemplazar a Gary DiSarcina en Queens.

Cora, hermano mayor del manager los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, fungió como coach de tercera base en Pittsburgh durante las últimas cinco temporadas. Anteriormente fue coach con los Marlins de Miami y Medias Blancas de Chicago, y ganó la Serie Mundial con los Patipálidos en el 2005.