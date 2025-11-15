$!Joey Meneses buscará otra oportunidad en las Mayores, al firmar con Atléticos

El sinaloense Joey Meneses, vuelve a colocarse en el mapa de las Grandes Ligas tras firmar un nuevo contrato con Atléticos, franquicia que vive su proceso final de mudanza desde Oakland hacia Las Vegas, Nevada.

Meneses, quien ya tuvo participación en MLB con los Nacionales de Washington entre 2022 y 2024, se encontraba como agente libre en días recientes luego de concluir su etapa con laorganización de los Mets en Triple-A. Su firma con los Atléticos representa una nueva puertaabierta para buscar el ansiado regreso al mejor beisbol del mundo. El acuerdo incluye una invitación al campamento primaveral, donde Meneses tendrá la posibilidad de competir porun espacio en el roster de Grandes Ligas.