“Ustedes saben que yo voy a estar allá, no sé qué día todavía, ¿no? Pero, de que voy a estar ahí, voy a estar ahí”, afirmó en entrevista.

“Tengo la confianza, por la amistad con él, de decirle cualquier cosa. Es algo bueno para los dos. Me puede decir lo que él quiera porque me tiene confianza”, dijo.

“En lo personal, yo tengo una amistad con él porque yo jugué con él cuando yo estaba más novato y él estaba por retirarse. De hecho, estábamos siempre enseguida de los lockers. Él me ayudaba mucho a crecer”, compartió.

“La verdad creo que me ha ayudado un poquito, cuando tengo corredores en base, me enfoco. Me pongo selectivo en los pitcheos, trato de hacer más contacto y ese es el ajuste que hago”.

El beisbol de estos tiempos no es siquiera igual al que el primera base y cuarto bat enfrentó cuando firmó por primera vez para Grandes Ligas en 2011. Para mantener el éxito, ha tenido que hacer más de un ajuste.