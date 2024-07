Meneses arrasó con el pitcheo de las Grandes Ligas en su debut. Disputó 56 juegos a finales de 2022, conectando 13 jonrones en ese tiempo. Registró .324/.367/.563 para un wRC+ de 157.

Aunque fueron un par de meses mágicos, no ha podido seguir así. Añadió otros 13 jonrones el año pasado, pero en una muestra bastante más grande de 154 juegos. Su línea de bateo de .275/.321/.401 en 2023 no fue desastrosa, lo que se traduce en un wRC+ de 96, pero no ofrece mucho más. No es un lanzador veloz en las bases y no se le considera un defensor fuerte en la primera base o en una esquina del jardín. Aquí en 2024, los resultados han sido aún peores. Hasta ahora solo tiene tres jonrones y está bateando .235/.294/.310 para un wRC+ de 72.

Los Nacionales han decidido claramente que es hora de seguir adelante, pero tendrán que encontrar la manera de cubrir la primera base ahora.

Ahora, Jesse Winker, el colombiano Harold Ramírez, el venezolano Ildemaro Vargas y Riley Adams son opciones para la inicial del equipo capitalino.

(Con información de MLB)