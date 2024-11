El primera base y jardinero mexicano compartió su entusiasmo al recibir esta oportunidad.

“Hace como una semana mi agente habló conmigo y me dijo que estaba esta oportunidad. La analizamos, vimos las cosas positivas que puede tener y estoy contento de tener la oportunidad con un equipo más en Estados Unidos, y tratar de hacer las cosas bien para volver a Grandes Ligas”, comentó Meneses en entrevista con Revista StrikeOut.

Meneses hizo su debut en las Grandes Ligas en 2022 con los Nacionales de Washington, donde jugó hasta el 2024. En sus primeros dos años, el sinaloense acumuló 13 jonrones, y al finalizar su paso por Washington, dejó números destacados con 29 cuadrangulares, 165 carreras impulsadas, 123 anotadas, 305 imparables y 245 ponches. Este bagaje en la MLB es algo que espera le sirva para dejar una buena impresión con los Mets, quienes están bajo la dirección del mánager Carlos Mendoza.

“Espero que eso me pueda ayudar un poco. Me motiva poder estar en un equipo así. La verdad es un equipo que me motiva”, señaló Meneses sobre su nuevo reto con los Mets.

Con esta firma, el pelotero mexicano buscará aprovechar la oportunidad de regresar a la MLB y continuar su carrera en busca de nuevos logros en el beisbol de las Grandes Ligas.