Joey Meneses impulsó una carrera en su regreso a Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos bateadores mexicanos que estaban viendo la pelota del tamaño de un melón en AAA volverán a Grandes Ligas: Joey Meneses, ascendido finalmente por los Atléticos que juegan en Sacramento y Luis Urías, adquirido por los Azulejos de Toronto de los Diamondbacks de Arizona.

Meneses, de 34 años, se fue de 3-1 con una impulsada en su reaparición ayer en la derrota de los A ‘s ante los Angeles de Anaheim, 9x7. Urías todavía no ha sido dado de alta por los Azulejos que el domingo no jugaron en Chicago debido a la lluvia.

Meneses no actuaba en las Mayores desde el 4 de julio de 2024 en Nueva York, cuando no conectó hits en cuatro oportunidades contra los Mets. Era líder de bateo (.347), Hits (96), impulsadas (75) y dobles (20) en la Liga de la Costa del Pacífico, con los Aviadores de Las Vegas.

El performance de Meneses en la gran carpa es de .274, 29 cuadrangulares, 65 dobles, un triple, 166 empujadas y 123 anotadas en 287 juegos, 286 con los Nacionales de Washington, entre 2022 y 2024. Su mejor cosecha la levantó en 2023 (.275, 13, 89).

Urías participó en las Mayores de 2018 a 2025 con los Padres de San Diego (2), Cerveceros de Milwaukee (2), Medias Rojas de Boston (3), Marineros de Seattle y un rato en 2025 con los Atléticos, obteniendo cifras de .221, 60 jonrones, 75 dobletes 4 triples, 221 impulsadas y 230 anotadas. Bateaba .361 con jonrones y 19 producidas en 27 juegos en la filial de los Diamondbacks, Aces de Reno.

El oriundo de Magdalena de Kino, Sonora, de 29 años, vivió su mejor momento en el Big Show en el verano de 2021 en la trinchera de los Cerveceros (.249 con 23 “vuelacercas” y 75 empujadas en 150 cotejos).

ANDRÉS Muñoz (3-4, 13, 5.27) retiró el noveno inning con pelota de un hit y dos ponchados para su décimo tercer rescate y contribuir en el triunfo de los Marineros, 3-1, sobre los Medias Rojas de Boston.

Los México americanos, el jardinero Jarren Durán (.204, 12, 37), de 4-0, y el torpedero Marcelo Mayer (.221, 3, 22), de 2-0, por los Medias Rojas que fallaron en el intento por una barrida a domicilio a los Marineros.

En más resultados: Isaac Paredes (.246, 10, 37) apiló tres incogibles en cuatro turnos y mandó a la goma la rayita que a la postre marcó la diferencia desde el cuarto inning, para que los Astros de Houston dieran cuenta de los Guardianes de Cleveland, 2-1.

Jonathan Aranda (.275, 12, 51), de 3-1, al imponerse los Rays de Tampa Bay a los Nacionales de Washington, 4-3, para acercarse a dos juegos de los punteros de la división Este, Yanquis de Nueva York, que perdieron en casa frente a los Rojos de Cincinnati.

Nick González (.293, 3, 35) se voló la barda en una tarde de 4-2, dos fletados al plato y dos anotadas, ayudando a los Piratas de Pittsburgh a vencer a los Rockies de Colorado, 8-6. Y Alejandro Osuna (.248, 0, 11), de 2-0, al superar los Rangers de Texas a los Padres de San Diego, 4 a 3.

UN día como hoy en 1976: Randy Jones guía a los Padres de San Diego a una victoria de 4-2 sobre los Gigantes de San Francisco e iguala el récord de la Liga Nacional de Christy Mathewson, vigente durante 63 años, al lanzar 68 entradas sin conceder bases por bolas. Recibe una ovación de pie del público local tras ponchar a Darrell Evans para finalizar la séptima entrada. Su racha terminó cuando concedió un boleto a Marc Hill al inicio del octavo inning.

En 2001: En Wrigley Field, Milwaukee vence a los Cachorros y a Kerry Wood por 2-1, poniendo fin a la racha de 12 victorias consecutivas de Chicago en casa, la más larga desde 1936. Es su primera derrota desde el 18 de mayo. Un sencillo de James Mouton en la novena entrada impulsa la carrera de la victoria.

Mañanitas para Jayson Bass (52) y César Ramos (42). El 22 de junio de 1972 nació Miguel del Toro, quien murió en un accidente automovilístico el 6 de octubre de 2001 en Ciudad Obregón.

-“Tengo dos distinciones, el amor de los humildes y el odio de los oligarcas”.- Evita Perón

ENTRE suspensivos.- Los Diablos Rojos acribillaron con 37 imparables, entre ellos 8 jonrones, y 34 carreras a los Sultanes de Monterrey (29-27) para limpiarlos en el estadio Alfredo Harp Helu... Los Sultanes cayeron hasta la quinta posición en la Zona Norte que lideraron en las pasadas dos temporadas.. En tanto en las redes, sus futboleros aficionados exigen la renuncia de los dueños de la franquicia, Multimedios y la Familia Maíz, el gerente Miguel Flores, el mánager Henry Blanco y todos los jugadores, excepto Víctor Hugo Mendoza (.268, 8, 38), porque según ellos, es el único que “siente la camiseta”.