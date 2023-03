Statcast pudo medir la velocidad de salida de los jonrones del bate de Meneses (109.1 y 102.9 mph, respectivamente), pero no pudo capturar los niveles de decibelios dentro del Chase Field cuando las bolas se elevaron sobre la pared del jardín izquierdo.

“Sólo estaba viviendo el momento, la adrenalina me hizo tirar el bate así, fue muy emocionante”, dijo Meneses sobre su peculiar celebración.

Tras ser declarado el MVP del juego tras irse de 5-3 con cinco carreras producidas, Meneses dijo que esto fue recompensa a todo el trabajo que ha venido haciendo.

“Nunca me he rendido, siempre he querido un poco más y tratar de vivir estos momentos es algo muy especial, como un pago para mí”.