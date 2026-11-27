Los lanzadores México americanos que usted recuerda en los clásicos mundiales defendiendo la “tricolor”, JoJo Romero (3-3, 3.36) y Patrick Sandoval (1-7, 5.12) acordaron por tres años con los Padres de San Diego y Rockies de Colorado, respectivamente.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los lanzadores México americanos que usted recuerda en los clásicos mundiales defendiendo la “tricolor”, JoJo Romero (3-3, 3.36) y Patrick Sandoval (1-7, 5.12) acordaron por tres años con los Padres de San Diego y Rockies de Colorado, respectivamente.

Romero registró 3-3 y 3.36 en carreras limpias con los campeones Cerveceros de Milwaukee, mientras que Sandoval, saliendo de una prolongada inactividad debido a una operación en el hombro, batalló como abridor de los Medias Rojas de Boston, según guarismos de 1-7 y pcla de 5.12.

No se revelaron los términos de los contratos, pero las finanzas de ambos mejoraron aún más para tranquilidad de familiares y allegados que de una u otra forma coadyuvan, dirían los elegantes, en el desarrollo de sus trayectorias.

ÁGUILAS de Mexicali reporta la baja por al menos un mes de David Reyes (1-3, 8.42), tras ser sometido a una operación en una rodilla. Como la lesión no es en el brazo son muchas las posibilidades de un retorno para los playoffs, pero la última palabra la tendrán los médicos.

Reyes no las traía todas consigo en la actual temporada otoño-invernal por primera vez desde 2020-2021 cuando compiló 4-5 y 3.12 en carreras limpias. Al 100 por ciento, el nativo de Los Mochis seguramente volverá a ser una garantía para los emplumados.

De 36 años y desde 2019-2020 en la escuadra fronteriza, Reyes había ligado cinco campañas con cosechas ganadoras, la de 2025-2026 con el sello de la casa, de acuerdo a una efectividad de 2.44 y una foja de 6-2.

DESPUÉS de probar con algunos extranjeros, los Yaquis de Ciudad Obregón se acordaron de Fernando Pérez (.333, 4, 14), el alguna vez prospecto de los Padres de San Diego que no jugaba en la LMP-Banamex desde 2023-2024 (.209, 1, 11). El de Ensenada, BCN,llegó, literal, echando tiros, haciendo ver como un genio al mánager José Mosquera.

Eso va para los que dicen que el colombiano no conoce la liga ni a los jugadores, pasando por alto el trabajo de los coaches mexicanos que están precisamente para asesorar a los estrategas nacionales y foráneos.

Pérez ha participado en 14 juegos, pero entró en calor en sus pasados 10 en los que se voló la barda cuatro veces y mandó a la goma a 14, cubriendo los jardines y la primera base en su décima campaña en la pelota otoño-invierno.

UN día como hoy en 1982- Eleno Cuén lanzó un juego sin hit ni carrera en 9 innings y los Ostioneros de Guaymas derrotaron, 6.0, a los Algodoneros de Guasave.

Fue el tercer “doble cero” en días consecutivos en la Liga Mexicana del Pacífico. El 25 de noviembre, Fernando Valenzuela tiró uno de 7 episodios en Navojoa contra los Tomateros de Culiacán, 1x0, y el 26 en Guasave, Fernando Arroyo de los Algodoneros ante Águilas de Mexicali, 2-0, en Guasave.

En 1997- Los Mets de Nueva York firmaron al lanzador Juei Ushiromatsu, el primer japonés que llega directamente con un equipo de las Grandes Ligas sin haber jugado profesionalmente en su país.

En 1998, Ushiromatsu tiene 16 apariciones como relevista con un registro de 0-2, efectividad de 4.85 y 27 ponches en 26 entradas en única temporada en el beisbol profesional.

-“Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”.- Emily Dickinson.

ENTRE suspensivos.- Los Yaquis dieron las gracias de un jalón a dos de sus abridores que no estaban tan peor, Dominick Pipkin (1-2, 3.00) y Fineas del Bonta-Smith (2-2, 5.03)... La tribu de la Antigua Cajeme espera la recuperación del cátcher colombiano ligamayorista, Jorge Alfaro (.262, 3, 14), quien bateaba .400 (20-8) con dos jonrones, un doble, 7 producidas y 8 anotadas en cinco encuentros cuando salió con un dedo lastimado en el juego del 12 de noviembre contra los Naranjeros en el Fernando Valenzuela...