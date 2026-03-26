Jonathan Aranda dispara jonrón en el Opening Day de Rays

ST. LOUIS._ Los Rays de Tampa Bay iniciaron la campaña 2026 con una derrota 9-7 frente a los Cardenales de San Luis, en un juego que evidenció las dudas sobre su bullpen reestructurado.

El presidente de operaciones de beisbol, Erik Neander, había señalado antes del encuentro que las expectativas internas eran más optimistas que las proyecciones externas. Sin embargo, el debut dejó claro que el equipo deberá ajustar su “receta” para competir en la exigente División Este de la Liga Americana.

Drew Rasmussen lanzó cinco entradas efectivas.

La ofensiva explotó con seis carreras en el sexto inning, incluyendo un jonrón de Jonathan Aranda y tres hits cada uno de Yandy Díaz, Ben Williamson y Nick Fortes.