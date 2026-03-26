Jonathan Aranda dispara jonrón en el Opening Day de Rays

ST. LOUIS._ Los Rays de Tampa Bay iniciaron la campaña 2026 con una derrota 9-7 frente a los Cardenales de San Luis, en un juego que evidenció las dudas sobre su bullpen reestructurado.
El presidente de operaciones de beisbol, Erik Neander, había señalado antes del encuentro que las expectativas internas eran más optimistas que las proyecciones externas. Sin embargo, el debut dejó claro que el equipo deberá ajustar su “receta” para competir en la exigente División Este de la Liga Americana.
Drew Rasmussen lanzó cinco entradas efectivas.
La ofensiva explotó con seis carreras en el sexto inning, incluyendo un jonrón de Jonathan Aranda y tres hits cada uno de Yandy Díaz, Ben Williamson y Nick Fortes.
Pero la defensa falló y el relevo se desplomó: Ian Seymour permitió cinco imparables consecutivos sin sacar outs, y luego Garrett Cleavinger y Griffin Jax no pudieron contener la reacción local.
El momento clave llegó cuando Alec Burleson conectó un cuadrangular de dos carreras, proyectado por Statcast a 432 pies, que selló la remontada de los Cardenales.
Tras dejar ir al cerrador Pete Fairbanks en el invierno, Tampa Bay apuesta por un bullpen “por comité”, con relevistas de alto perfil entrando en situaciones críticas. En este estreno, la estrategia no funcionó.
Los Rays deberán mejorar en la prevención de carreras si quieren superar las expectativas y evitar otra campaña que termine en septiembre.
El batazo de Aranda reafirma su papel como pieza importante en la alineación de Kevin Cash, en un año donde los Rays buscan superar las expectativas y competir en la exigente División Este de la Liga Americana.