Jonathan Aranda está cerrando fuerte de cara a la pausa

CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Aranda (.297, 13, 62) apiló tres imparables por segundo juego consecutivo, incluidos dos dobles (17), con una impulsada y otra anotada, para contribuir en la victoria de los Rays de Tampa Bay sobre los Marineros de Seattle, 6-1.

Aranda va de 16-7 (.438) con cuatro dobletes y cuatro producidas en sus últimos cuatro cotejos en los que pegó más de dos hits, para afianzarse en el “top ten” en el que era quinto en promedio y remolcadas.

Con sus tres incogibles de la tarde del sábado, el tijuanense sumó 100 en el año y ahora va por su marca personal que implantó en 2025 con 117, mientras algunos piensan que debió haber sido incluido entre los reservistas para el Juego de Estrellas del próximo martes en Filadelfia.

Por los Marineros, Randy Arozarena (.288, 10, 42), que sí estará en el clásico de media temporada, de 2-1 y dos bases por bolas.

Para el cubano-mexicano es su segundo llamado al hilo y tercero de su trayectoria a partir de 2023 cuando los aficionados lo eligieron para el cuadro titular de la Liga Americana, en el evento efectuado en Seattle.

EL Juego de Estrellas del Futuro se celebrará hoy en Filadelfia sin mexicanos por segundo año consecutivo. El más reciente en participar fue el jugador de cuadro de doble nacionalidad, Marcelo Mayer, de los Medias Rojas de Boston, en 2024.

Y el último nacido en territorio nacional responde al nombre de Alejo López, el utility capitalino convocado en 2001. El primero fue el toletero de Hermosillo, Erubiel Durazo, en la edición de estreno en 1999.

Detrás de Durazo arribaron los también futuros ligamayoristas, Adrián González (2001), Humberto Cota (2001), Jorge de la Rosa (2002 y 2003), Édgar González (2003), Jaime García (2006 y 2008), Fernando Salas (2008), Alí Solis (2011), Julio Urías (2014), Luis Urías (2018) y el citado Alejo López (2021).

Se supo de otros que no llegaron al Big Show: Randey Dórame (2000), Luis Alfonso García (2001), Jesús Cota (2004) y Sebastián Valle (2011), además de Vinicio Castilla como mánager de los muchachos de la Liga Nacional en 2021.

EN Tijuana no han dicho “ni pío” por la ausencia de su contratación “bomba”, Justin Turner (.282, 6, 28), en las series contra Caliente de Durango en la frontera, Rieleros en el Alberto Romo Chávez de Aguascalientes que la lluvia redujo a un encuentro y la que hoy finaliza frente a los Sultanes en Monterrey.

El ex Dodger, quien mantiene un perfil bajo a la ofensiva, apareció entre los reservas para el choque sabatino en el “Palacio Sultán”, pero no se conoce de lesión que le impida saltar al campo a desquitar la chuleta.

Turner se fue a Estados Unidos a festejar el cumpleaños de su hijo y el 4 de julio que es el día de la independencia de su país.

OBSERVACIONES: Trevor Bauer (0-1, 5.40) tuvo ayer otra actuación discreta para los Diablos Rojos en una jornada pasada por agua en el estadio Alfredo Harp Helu, contra los Conspiradores de Querétaro. En cinco entradas admitió 4 hits y tres carreras limpias, una de ellas por jonrón solitario de Fabricio Macías (.358, 5, 23). Ponchó a seis y no concedió boletos.

En Japón, los Halcones de Softbank escondieron al novato sinaloense Alexander Armenta (0-2, 13.50), luego de sus dos tropiezos en su debut en el equipo grande. No ha tenido acción desde entonces en la Liga de la Costa del Pacífico y tampoco en las menores (0-0, 1.13).

UN día como hoy en 1976 - Se alcanza un acuerdo preliminar entre los jugadores y los propietarios de equipos sobre los contratos laborales. El acuerdo formal se anunciará el 9 de agosto.

En 1997: En el primer juego con entradas agotadas en Pittsburgh desde 1977, una multitud de 44,119 personas presenció cómo los mexicanos Francisco Córdova y Ricardo Rincón se combinaban para lanzar un juego sin hits ni carreras en diez innings, llevando a los Piratas a la victoria sobre los Astros de Houston por 3-0 gracias a un jonrón del emergente Mark Smith.

Córdova lanzó los primeros nueve capítulos, mientras que Rincón retiró el décimo y se llevó el triunfo.

Estas son las mañanitas para Mario Melvin Soto (70) y José Luis García (53).

Hoy cumpliría años José “Zacatillo” Guerrero (100), jugador y manager miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. Murió el 7 de diciembre de 2009 en Torreón, Coahuila.

-“Lo que las mujeres aún tienen que aprender es que nadie te da el poder. Simplemente tienes que tomarlo”.-Roseanne Barr.

ENTRE suspensivos.- Tirso Ornelas se ha crecido al castigo en AA, a donde inopinadamente lo mandaron los Padres de San Diego, de acuerdo a cifras de .269, 12 jonrones y 38 impulsadas con los Misioneros de San Antonio... Las adiciones del colombiano Harold Ramírez y Maikel Franco pusieron a los Sultanes de Monterrey a tono con la extranjerización en la Liga Mexicana, después de presumir su casi extinta base nacional... Se fueron Sebastián Elizalde y Roberto Valenzuela a Veracruz y quedó fuera por lesión el veterano Ramiro Peña.