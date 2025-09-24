CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Aranda se integró finalmente a los Rays de Tampa Bay, ayer en Baltimore, después de casi dos meses fuera por una fractura en la muñeca izquierda.

Si no hay problemas, podría reaparecer hoy en el último juego de la serie ante los Orioles o, mañana en Toronto, donde los eliminados Rays bajarán el telón del calendario regular.

Al momento del percance que lo sacó de circulación, el 31 de julio, un choque en la primera base con Giancarlo Stanton (Yanquis), Aranda era el tercer mejor bateador de la Liga Americana (.316), con 12 jonrones y 54 impulsadas.

EN Hermosillo vislumbran en la próxima edición de la Liga Mexicana del Pacífico una alta participación de mexicanos ligamayoristas que tengan en su agenda el Clásico Mundial 2026.

Y en lo que a ellos respecta, se frotan las manos por la posibilidad de juntar a Isaac Paredes, Javier Assad, César Salazar, Alan Rangel y Omar Cruz y un potencial debutante en el circuito, el cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk.

No echan las campanas al vuelo conscientes de que al final serán sus organizaciones las que otorguen o no los permisos, pero la sola posibilidad genera expectativas en la directiva y en el manager Juan Castro.

MURIÓ Buddy Bailey, ex jugador y mánager en las filiales de los Medias Rojas de Boston, Bravos de Atlanta y Cachorros de Chicago. Tenía 68 años y se alistaba para viajar a Venezuela cuando le diagnosticaron un cáncer terminal.

Tuvo una breve estadía en la Liga Mexicana del Pacífico con los Mayos de Navojoa (22-31) en 1996-1997 y después se cansó de celebrar campeonatos con los Tigres de Aragua (6), además del título en la Serie del Caribe de 2009 en Mexicali.

Bailey dirigió por más de tres décadas en las menores, sumando 2 mil 607 triunfos, pero nunca recibió la oportunidad en Grandes Ligas, como muchos otros de todas las nacionalidades.

UN día como hoy, en 2000- En el Jacobs Field, los Indios de Cleveland se enfrentan a los Medias Blancas de Chicago y Mellizos en la primera doble cartelera de tres equipos desde 1951. La Tribu gana el primero, 9-2, pero pierde el segundo ante Minnesota, 4-3.

Mañanitas para Glenn Hubbard (68), Juan Cerros (49) y Rocco Baldelli (44). El 25 de septiembre de 2016, el pitcher activo de los Marlins de Miami, José Fernández, de 24 años, y dos amigos murieron en un accidente de bote en Miami Beach, Florida.

-“Si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Manuel “Manny” Barreda (2-0, 0.00) se estrenará este jueves como abridor con los Dragones de Wei Chuan, luego de cuatro relevos casi perfectos. Va contra U-Lions, una de sus víctimas en su debut en la Liga de Taiwán... Alejo López (.268, 5, 48) y Jared Serna (.224, 3, 33) disputarán la serie final en AAA con los Aviadores de Las Vegas y Jacksonville Jumbo, filiales de los Atléticos de Sacramento y Marlins de Miami, en las Ligas de la Costa del Pacífico e Internacional, respectivamente. Se trata de un trámite express a ganar dos de tres... Cañeros de Los Mochis, Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali y los campeones Charros de Jalisco serán los animadores de la “Baja Series” que arranca hoy en La Paz, Baja California Sur.