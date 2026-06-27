Jonathan Aranda guía triunfo de Rays; Grove regresa tras 630 días en Grandes Ligas

Aranda rompió el empate en la quinta entrada con un vuelacercas de dos anotaciones, mientras el dominicano Junior Caminero abrió el marcador con su quinto jonrón en los últimos tres encuentros para respaldar una impecable actuación del bullpen de Tampa Bay.

ST. PETERSBURG._ El mexicano Jonathan Aranda volvió a responder con el bate al conectar un cuadrangular de dos carreras que encaminó a los Rays de Tampa Bay a una victoria por 4-2 sobre los Diamondbacks de Arizona , resultado con el que el equipo tomó el liderato de la División Este de la Liga Americana.

La noche también tuvo un significado especial para Michael Grove, quien regresó a un montículo de Grandes Ligas después de 630 días. El derecho lanzó tres sólidas entradas como relevista, permitió únicamente un imparable, ponchó a cuatro bateadores y retiró a nueve de los 10 enemigos que enfrentó.

Grove no lanzaba en las Mayores desde la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2024 con los Dodgers. Posteriormente fue sometido a una cirugía para reparar un desgarro en el labrum del hombro derecho, una lesión que puso en duda la continuidad de su carrera.

El relevo de los Rays fue determinante. Cole Sulser abrió el encuentro con dos entradas, Grove trabajó del tercero al quinto episodio, Casey Legumina consiguió cinco outs, Kevin Kelly cubrió la séptima y parte de la octava, y Bryan Baker retiró la novena entrada para apuntarse su salvamento número 21 de la temporada.

Arizona solo pudo descontar con un jonrón solitario del dominicano Ketel Marte en la octava entrada y un sencillo del venezolano Gabriel Moreno, quien conectó el único imparable permitido por Grove.

Con este triunfo, Tampa Bay mejoró su marca a 47-33 y superó en porcentaje de victorias a los Yanquis de Nueva York para quedarse con el mejor récord de la Liga Americana y asumir el primer lugar del Este por primera vez desde el 12 de junio.

El mánager Kevin Cash destacó el trabajo colectivo de sus relevistas, quienes respondieron al plan diseñado para darle descanso al zurdo Shane McClanahan.

Para Jonathan Aranda, el cuadrangular reafirma el gran momento ofensivo que vive con los Rays, convirtiéndose nuevamente en una pieza clave dentro de una ofensiva que mantiene a Tampa Bay en la cima de la Liga Americana.