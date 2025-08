Una noticia buena y una mala. La buena: Ramón Urías (.247, 8, 34) jugará ahora con un equipo competitivo de largo alcance como los Astros de Houston. La mala: Isaac Paredes está descartado el resto de la temporada y para el invierno.

CIUDAD DE MÉXICO._ Una noticia buena y una mala. La buena: Ramón Urías (.247, 8, 34) jugará ahora con un equipo competitivo de largo alcance como los Astros de Houston. La mala: Isaac Paredes está descartado el resto de la temporada y para el invierno.

Lo que impacta es que los Astros hayan optado por otro mexicano para la tercera base que tan bien cubre el lesionado Paredes y cuya ofensiva se codea con la de los grandes en la Liga Americana

Alguien de la talla de Urías que calza “guante de oro” y que sin ser un toletero de élite, transita sus buenas rachas, recordando, guardando las debidas proporciones, a su paisano sonorense Aurelio Rodríguez.

Urías, quien en su último juego con los Orioles en Baltimore pegó dos jonrones contra los Azulejos de Toronto, ya se encuentra en Boston, en donde los texanos tendrán a partir de hoy una serie de fin de semana que sacará chispas, diría el clásico.

TAMBIÉN se encendieron los focos rojos en Tampa Bay, después de que vieron a su mejor hombre en porcentaje, Jonathan Aranda (.316, 12, 53), retorciéndose de dolor, mientras se tocaba la muñeca izquierda tras un encontronazo con Giancarlo Stanton, de los Yanquis de Nueva York.

Abandonó el encuentro y su nombre ya aparece en la lista de lesionados a la espera de los resultados de los exámenes de rigor que revelarán la magnitud del problema.

Aranda es el segundo azteca lastimado de los Rays, detrás del lanzador de relevo Manuel Rodríguez, que será sometido a una cirugía en el codo, probablemente la “Tommy John”.

EN unos cuantos días, la legión mexicana perdió a sus baluartes en la ofensiva, aunque el cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk (conmoción cerebral), está contemplado para regresar este fin de semana.

UN día como hoy, en 1978 - Los Bravos aplastaron a los Rojos de Cincinnati, 16-4, y frenan la racha de 44 juegos con hit de Pete Rose, un nuevo récord de la Liga Nacional.

Larry McWilliams y Gene Garber son los pítchers que paran a Rose, quien se va de 4-0, ponchándose en el noveno inning para terminar el juego ante 31,159 espectadores en Atlanta.

La racha de Rose, quien bateó .385 (182-70) durante ese periodo, es la segunda más larga en la historia de las Grandes Ligas. La de Joe DiMaggio (56), de los Yanquis de Nueva York, en 1941, sigue sumando calendarios.

-“Cada vez que me paro en el plato, espero conectar un hit. Si no espero un hit, no tengo derecho a entrar en la caja de bateo”.- Pete Rose

ENTRE suspensivos... Entre los muchos movimientos de los Padres de San Diego, el cátcher nativo de Hermosillo, Brandon Valenzuela, pasó a los Azulejos de Toronto... Valenzuela sólo promediaba .229, pero con 12 jonrones y 46 remolcadas para los Misioneros de San Antonio (AA)... Desde que lo bajaron los Astros de Houston, César Salazar (.207, 4, 12) batea .250 con 3 cuadrangulares y 5 remolcadas con Sugar Land (AAA)... Los Jaguares de Nayarit serán los primeros en romper el hielo en la pretemporada de la LMP, el 1 de septiembre en su flamante estadio.

