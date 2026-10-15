Jonathan Aranda por sus primeros hits; ¿Benjamín Gil a los Diablos Rojos?

Jonathan Aranda va a la casa de los Guardianes de Cleveland, el Progressive Field, por sus primeros hits en la Serie de Campeonato que hoy reanudan luego de que se fue en blanco en seis oportunidades en la división de honores en Tampa Bay.

CIUDAD DE MÉXICO._ Jonathan Aranda va a la casa de los Guardianes de Cleveland, el Progressive Field, por sus primeros hits en la Serie de Campeonato que hoy reanudan luego de que se fue en blanco en seis oportunidades en la división de honores en Tampa Bay.

En su carrera en el Big Show, el nativo de Tijuana batea .176 (34-8) en el parque de los ex Indios, pero con dos jonrones, cuatro impulsadas y 3 anotadas en 12 juegos de temporada regular, naturalmente.

Los Rays triunfaron en dos de los tres encuentros del rol que disputaron en Cleveland en 2026 y en total, en cinco de seis gracias a una barrida en el remozado Tropicana durante la última semana de julio.

La gente de Cleveland cruza los dedos para que los Guardianes den a la franquicia su primera Serie Mundial desde 2016 y en la cual desperdiciaron una ventaja de 3-1 para contribuir en el fin de la larga sequía de los Cachorros de Chicago.

ARRANCARON los playoffs en el beisbol japonés y aunque batalló un poco, Roberto Osuna se adjudicó su primer “hold” para ayudar a los Halcones de Softbank a derrotar 6-4 a los Luchadores de Nippon Ham, en la Liga del Pacífico.

El sinaloense trepó al montículo en el séptimo inning que sacó en seis hombres tras admitir tres hits y una carrera, ponchó a uno y no obsequió bases por bolas, en una batalla en la que por los ganadores desfilaron siete lanzadores.

De la serie a ganar dos de tres saldrá uno de los protagonistas de la Serie de Japón que empezará el 24 de octubre. En la final de la Liga Central, Yokohama DeNa BaySytar tomó la delantera sobre los Tigres de Hanshin con una blanqueada de 2-0.

PERO qué necesidad, diría Juan Gabriel. ¿Le urgía tanto a la directiva de los Charros de Jalisco anunciar que Benjamín Gil no regresará para su cuarta temporada en el equipo de la Liga Mexicana en 2027? Cuentan los que presumen exclusivas, que lo hicieron a pedido de sus cofrades de los Diablos Rojos porque en unos días los Harp, papá e hijo, citarán a los influencers—periodistas quedan pocos—para destapar a Gil como sustituto de Lorenzo Bundy en el timón.

La salida de Gil de los Charros de la pelota veraniega de inmediato echó a volar la imaginación de dos que tres en las redes sociales, presagiando otra mudanza de la franquicia, la quinta en una historia que arrancó en 1949. Así de fuertes veían los nexos de los Hernández Iñigo con el ex torpedero para los dos proyectos.

Pero no sería el caso en tiempos en los que a los Charros de la LMB le habrían bastado tres campañas para afianzarse, sin dejar de mirar de soslayo su pasado. En 77 años sólo han ejercido su derecho de membresía en 24, incluyendo 2026.

UN día como hoy en 1975 – El cubano Luis Tiant, de los Medias Rojas de Boston, hizo 163 lanzamientos en la victoria por 5-4 ante los Rojos de Cincinnati para igualar a dos triunfos la Serie Mundial.

En 2003 - Steve Bartman, el aficionado de los Cachorros de Chicago que desvió una pelota de foul en el sexto desafío de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), publica un comunicado en el que explica sus acciones.

En una disculpa entre lágrimas, este joven de 26 años —empleado de una empresa de recursos humanos— pide a los seguidores de los Cachorros que transformen su energía negativa en un apoyo positivo hacia el equipo durante el séptimo partido de la serie. Los Cubs terminarían perdiendo aquel encuentro y, una vez más, se quedarían sin participar en la Serie Mundial. Mañanitas para Jim Palmer (81), David Cortés (53), Eduardo Arredondo (42) y Teoscar Hernández (34). Hoy cumplirían años Saúl Montoya (1951-2018) y John Morris (1941-2025).

-“Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único”.- Agatha Christie.

EN seguidillas.- Águilas de Mexicali agregaron a su róster a Chuckie Robinson, cátcher de 31 años que en 2026 consumió algunos turnos en Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles y en total, en 60 juegos en la gran carpa, ha conectado 19 hits, 2 jonrones, 2 dobles y 6 remolcadas en 153 turnos, rindiendo también para los Rojos de Cincinnati y Medias Blancas de Chicago...