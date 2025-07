El segunda base Brandon Lowe y el primera base Jonathan Aranda fueron convocados al Juego de Estrellas para representar a los Rays. Dicho honor representa el final de un largo camino de regreso al evento para Lowe y la culminación de una temporada de despegue tan esperada para el mexicano Aranda.

“Creo que todos lo sabían y esperaban a Jonathan. Entonces, al escuchar su nombre, estábamos eufóricos y felices por él, y todos estaban celebrando”, expresó Lowe. “Pero me sorprendió un poco [mi selección]. No sé. No esperaba nada y (estoy) extremadamente feliz de que me lo dijeran”.

Aranda y Lowe son merecedores de esta distinción, y sus candidaturas fueron reconocidas por sus compañeros. Aranda ganó la votación de los jugadores en la primera base, incluso superando al inicialista titular de la Liga Americana, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. Lowe terminó segundo en la votación de los jugadores detrás del venezolano Gleyber Torres de Detroit, quien obtuvo la titularidad a través del proceso de votación de los fanáticos.

El logro de los infielders también fue celebrado apropiadamente en el clubhouse de Tampa Bay.

“Muy emocionado. (Fue un) honor para mí poder decírselo. Creo que ambos son increíblemente merecedores”, comentó el manager de los Rays, Kevin Cash. “Los muchachos estaban entusiasmados por ambos. Siempre quieres estar representado. Este equipo merece tener representación”.

Y no hay debate con los números que Aranda y Lowe han logrado esta campaña.

Aranda encabeza a los inicialistas calificados del Joven Circuito en promedio (.320), porcentaje de embasarse (.398) y OPS (.879), y ocupó el segundo lugar en bWAR (2.7) hasta el sábado, justo detrás de Guerrero (2.8). Su wRC+ de 149 fue la cuarta mejor marca entre todos los bateadores de la Liga Americana, sólo detrás de Aaron Judge, Cal Raleigh y George Springer.

Los Rays deseaban que a Aranda le hubiera ido mejor en las fases iniciales del proceso de votación al Juego de Estrellas, pero confiaban en que el jugador de 27 años encontraría un lugar en el roster. Después de tres años de ir y venir entre las Grandes Ligas y Triple-A Durham, sin igualar nunca las increíbles estadísticas que puso en las Ligas Menores, Aranda ha sido el bateador más consistente de Tampa Bay durante todo el 2025.

“Cuando lo ves en el plato y ves lo que hace, y luego ves el trabajo que ha puesto a la defensa para convertirse en un muy buen primera base, son todas esas cosas juntas”, destacó Lowe. “Este hombre merece estar en Atlanta”.

Aranda dijo que no estaba preocupado por el resultado del anuncio del roster del domingo, señalando que el sábado olvidó que sucedería tan pronto, pero que estaba encantado de recibir la noticia de Cash.

“Me siento muy feliz. Muy contento, muy orgulloso por todo lo que he pasado”, dijo Aranda. “Y ser nombrado All-Star es increíble”.