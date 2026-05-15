Jonathan Aranda se mantiene como líder en impulsadas

Jonathan Aranda (.284, 8, 33) tuvo ayer día de asueto al igual que los Rays de Tampa Bay, todavía en la cima de impulsadas en la Liga Americana. Dicen que el renglón de las producidas ha caído en desuso, que la estadística que rifa es el OPS.

CIUDAD DE MÉXICO._ Jonathan Aranda (.284, 8, 33) tuvo ayer día de asueto al igual que los Rays de Tampa Bay, todavía en la cima de impulsadas en la Liga Americana. Dicen que el renglón de las producidas ha caído en desuso, que la estadística que rifa es el OPS.

Pero los “chapados” a la antigua ignoramos eso porque en el beisbol de ayer, hoy y siempre, las que hacen diferencia son las carreras, no los que se embasan más o tienen más “galleta”. Y el mérito es de quien los remolca al pentágono.

Aranda, que ha estado cortante padeciendo algunos “slumps”, bateó .471, un jonrón y 5 producidas en sus pasados 10 juegos y .462, 5 “vuelacercas” y 22 empujadas en 21 encuentros del mes de mayo.

Entre los pocos mexicanos con acción ayer: Isaac Paredes (.255, 3, 17) fue controlado por el pitcheo de los Marineros en la serie favorable a Seattle, 2-1, tras un cómodo triunfo de 8-3 el jueves. Ayer, de 3-0 y de 12-1 en el compromiso.

El cátcher de los Astros, César Salazar (.125, 0, 0), de 2-0 y una base por bolas, mientras el cubano-mexicano, Randy Arozarena (.301, 4, 16), de 3-0, anotada y un boleto.

LOS Rays mantienen la agenda de recuperación del relevista yucateco, Manuel Rodríguez, inactivo desde el 9 de junio de 2025 y que en agosto de ese año fue sometido a una cirugía en el codo parecida a la “Tommy John”.

Su probable regreso sería en junio o para asegurar, en julio, considerando que la ausencia del derecho no es por ahora una prioridad en el bullpen del equipo que contra todos los pronósticos encabeza la división Este, por encima de los Yanquis de Nueva York.

De cualquier manera, brazos de buen calibre siempre serán bienvenidos y el de Rodríguez, de 29 años, lo ha sido para los Rays desde que lo adquirieron de los Cachorros de Chicago en 2023, según guarismos de 4-6, 2 rescates y efectividad de 2.12 en 71 encuentros.

TRES de tres: Marcelo Martínez (2-1, 0.39) está anunciado para hoy viernes en el beisbol de Taiwán contra su antiguo equipo, Rakuten Monkeys. En su previa salida, el zurdo perdió un cerrado duelo de serpentina, 1x0, ante Elephant Brothers, tirando seis episodios (6h, 1c, 2bb, 3k).

A Tirso Ornelas (.235, 5, 15) le ha costado más de lo esperado tomar el vuelo en la sucursal AA de los Padres, Misioneros de San Antonio. Por ahora se le percibe lejos del radar de los planes de San Diego.

El cese del sonorense Sergio Omar Gastélum en Yucatán podría ser la señal para el inicio de la procesión de los lamentos de todos los años en la Liga Mexicana. En 2025 perdieron el empleo 19 hombres, entre mánagers que empezaron la campaña y los que entraron al quite.

UN día como hoy, en 1976- Mark Fidrych consigue su primera victoria como abridor en las Grandes Ligas, un juego completo con solo dos hits permitidos, para un triunfo de 2-1 sobre los Indios de Cleveland.

Fidrych mantiene a los Indios sin hits durante seis capítulos, le habla a la pelota y acondiciona el montículo antes de subir a la goma en cada entrada.

En 1999: El abridor de los Rangers de Texas, Esteban Loaiza, se fractura la mano al ser golpeado por la puerta de un coche. Será baja durante casi dos meses.

Estas son las mañanitas para George Brett (73), Isidro Márquez (61), John Smoltz (59), Josh Beckett (46), Brian Dozier (39) y Alex Verdugo (30).

-“Reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas”.- Franz Kafka.

OBSERVACIONES: Luego de dos que tres deslices que en los cerradores se magnifican, Andrés Muñoz (3-3, 8, 5.29) compila 1-1, 6 rescates y 2.70 en carreras limpias admitidas, con 18 ponches en 10 innings de sus pasadas 10 apariciones con los Marineros.

Los Stripers Gwinnett (.118, 0, 1), en AAA y los Saraperos de Saltillo (.143, 0. 4), la ruta 2026 del veterano receptor venezolano, Sandy León (.500, 0, 0) de vuelta a Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta que tienen en la lista de lesionados a Sean Murphy.