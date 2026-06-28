Jonrón 11 de Issac Paredes; primer rescate para Samuel Natera

CIUDAD DE MÉXICO:- Isaac Paredes ya había regresado a Detroit cuando defendía la causa de los Rays de Tampa Bay y ahora la de los Astros de Houston. Pero no había rendido una serie como la del pasado fin de semana contra su ex equipo y la cual ganaron los texanos, 2-1.

El tercera base, que ayer se fue de 5-3 con un jonrón, dos impulsadas y dos anotadas, bateó en el compromiso del fin de semana justo .500 (12-6), el citado bambinazo, cuatro remolcadas y pisó la goma en tres ocasiones.

Paredes ha repuntado en el mes que está por terminar, según números de .299, 5 cuadrangulares, seis dobles, 21 impulsadas y 11 anotadas. El sonorense ha conectado hits en 12 de sus pasados 13 cotejos.

En otros frentes con mexicanos: El debutante Samuel Natera Jr. (0-0, 1, 0.96) se apuntó el primer rescate de su breve trayectoria, sacando cuatro outs (2k), en el triunfo de los Ángeles de Anaheim sobre los Atléticos, 4-1. Por los A’s, Joey Meneses (.100, 0, 2), de 2-0, pero con una producida.

El zurdo oriundo de Chihuahua admitió un hit, ponchó a dos y su control fue perfecto, en su octava aparición en las Mayores, en donde se estrenó el 6 de junio con un trabajo de dos capítulos sin hit ni carrera, una base por bolas y tres chocolates.

Jonathan Aranda (.286, 13, 57) y Alejandro Osuna (.252, 0, 14) no tuvieron suerte en cuatro y tres turnos, en victorias de los Rays de Tampa Bay y Rangers de Texas, 5-1 y 3-2, ante los Diamondbacks de Arizona y Azulejos de Toronto, respectivamente.

Alejandro Kirk (.183, 2, 7) vivió una tarde larga por los Azulejos que fueron barridos y regados a domicilio en una serie de cuatro juegos. El cuadro canadiense amaneció a 10 juegos y medio de los punteros Yanquis de Nueva York y es posible que en Toronto ya estén preocupados por el desplome de Kirk a la ofensiva.

OBSERVACIONES: Andrés Muñoz (3-4, 15, 4.91) alcanzó a Aurelio López (93) en la cuarta posición entre los cerradores mexicanos de todos los tiempos en la Gran Carpa. La lista la lidera el coahuilense Joakim Soria (229), seguido por Roberto Osuna (155) y Sergio Romo (137).

El sinaloense, quien ha salvado en 15 de 20 intentos, está cerrando fuerte junio con cinco rescates consecutivos, en cinco innings en blanco, con 9 chocolates, recuperando la forma con la que a veces intimida con disparos por encima de las 100 millas.

ROBERTO Osuna (0-1, 0.82) sigue cuesta arriba en un rol poco lucidor, pero los japoneses piensan que es lo que mejor le acomoda a estas alturas de su vida. El domingo puso otro cero en la pizarra para adjudicarse su “hold” 12 de la temporada, en el empate 3-3 de los Halcones de Softbank y los Marines de Lotte en 12 innings.

En esta ocasión, Osuna batalló un poco más para llegar a 19 juegos al hilo sin admitir carreras, en 19 episodios, al permitir dos hits y caminar a uno, saliendo finalmente con banderas desplegadas con tres ponches, en el séptimo inning.

En total, en 22 entradas, registra 0-1 y efectividad de 0.82, con 24 struck outs y 3 bases por bolas. Su relación de ponchados y boletos confirman el buen momento que le permitirá levantar la diestra en caso de una emergencia para un rescate.

UN día como hoy en 1969- El cubano Tony Oliva conectó ocho hits consecutivos en la doble jornada de los Mellizos de Minnesota y Reales de Kansas City, que dividieron honores. Kansas City ganó el primer juego, 7-2, gracias a los jonrones de Mike Fiore y Bob Oliver. En la victoria de los Twins por 12-2 en el segundo, Oliva pegó dos jonrones, un doble y dos sencillos e impulsó dos carreras.

En 2000- Los Reales derrotaron a los Indios de Cleveland, 6-1. Bartolo Colón cargó con el revés, convirtiéndose en el cuarto lanzador en la historia de las Grandes Ligas en comenzar un juego otorgando bases por bolas a los primeros cuatro bateadores a los que se enfrentó.

Mañanitas para Pablo Gutiérrez Delfin (75) y Pedro Guerrero (70). Hoy cumplirían años el ex directivo Homobono Márquez (1888-1960) y Harmon Killebrew (1936-2011).

-“Nunca hagas apuestas. Si sabes que has de ganar, eres un pícaro, y si no lo sabes, eres un tonto”.- Confucio

EN seguidillas.- Los Rays de Tampa Bay autorizaron para mañana martes la primera práctica con bateadores para el relevista Manuel Rodríguez, un convaleciente de planta desde junio de 2025 y a quien sometieron a una cirugía en el codo dos meses después... De no haber problemas, tendrá varias sesiones como la del martes y juegos simulados antes del inaplazable viaje a las menores para la parte fuerte de su rehabilitación... La idea es que el primer yucateco en el Big Show de la historia se integre al plantel grande a mediados del mes de julio que toca la puerta.