Jonrón 13 de Jonathan Aranda; impulsadas para Osuna y Kirk

CIUDAD DE MÉXICO.- En un encuentro en el que actuaron tres mexicanos, Alejandro Osuna (.260, 2, 7) conectó dos imparables, produjo dos carreras y anotó una, para convertirse en uno de los artífices de la victoria de los Rangers de Texas, 7x4, sobre los Azulejos en Toronto.

Los dos batazos del jardinero de los “Vigilantes” fueron sencillos y ahora ha pegado incogibles en cinco de sus pasados seis juegos, en seis de ocho y en ocho de sus últimos 12, desde que regresó a las Mayores en 14 de junio.

En el mismo encuentro, Alejandro Kirk (.196, 2, 7), de 4-1 y una empujada y Luis Urías (.300, 1, 2) de 1-0 empuñando como emergente por los Azulejos que hoy domingo buscarán evitar la ignominia de una barrida en la serie de cuatro desafíos.

En Detroit, Isaac Paredes (.250, 10, 43) pegó un single, un doble (16) y mandó a la goma a dos en cuatro oportunidades, al doblegar los Astros de Houston a los Tigres, 8 a 6, para ponerse arriba 2-1 en el compromiso de cuatro.

Jonathan Aranda (.289, 13, 57) cerró la actividad diurna descargando un cuadrangular de dos rayitas, su único inatrapable en dos turnos que rompió un empate en el quinto episodio y los Rays de Tampa Bay superaron a los Diamondbacks de Arizona, 4-2.

Aranda, quien es tercero en impulsadas en la Liga Americana, lleva 10 juegos consecutivos con al menos un hit. Promedia en ese lapso un sólido .405 (37-15) con tres dobletes, dos “vuelacercas”, 9 producidas y 7 anotadas.

LA directiva de los Algodoneros de Unión Laguna no quiso quedarse atrás, botando a su mánager Fernando Tatis, padre (26-34), un día después de que los Tecolotes de los Dos Laredos despidieron a Félix Fermín.

Otro dominicano, paisano de ambos, Ramón Santiago, tomó el mando del elenco de la comarca que juega en Torreón y que no está lejos de la zona de calificación, a poco más de un mes del cierre del calendario regular.

En 2025, Mateo debutó en la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán, cuya directiva que es de mecha corta, lo mandó a casa bien temprano. Tenía marca de 16-17 y apenas le tomaba gusto a la comida del rumbo cuando lo “cepillaron”.

Mateo regresó entonces por la revancha a la LMB después de triunfar en la Liga Dominicana como reemplazo del famoso Albert Pujols y convertir en bicampeones a los Leones del Escogido. Sólo le faltó retener el título de la Serie del Caribe que los Leones y Pujols obtuvieron en Mexicali, siendo destronados en Jalisco por los Charros.

LA Liga Venezolana de Beisbol guarda un respetuoso silencio respecto a las condiciones de sus estadios, tras los devastadores terremotos en el país sudamericano, conscientes que por ahora son obvias las prioridades.

El presidente del circuito, Giuseppe Giancomo, se encontraba en Hermosillo para la reunión de la Confederación de Beisbol del Caribe, cuando sucedieron los hechos que han causado pesar en el mundo.

Eso nos remonta a 1985, al día siguiente del sismo en la Ciudad de México. El estrépito de las malas noticias no cesaba, pero Televisa presentó una información en la que daban cuenta que ninguno de los estadios aprobados para el Mundial de Fútbol de 1986 había sufrido daños de consideración.

Llovieron críticas a la empresa de los Azcárraga, pero igual ocho meses más tarde, miles llenaron el Azteca y demás inmuebles y millones estuvieron pegados a los televisores viendo la playera sin mangas de la “chiquitibum”, Mar Castro, a quien bastaron 20 segundos en pantalla para convertirse en una celebridad.

UN día como hoy en 1976- El novato de los Tigres de Detroit, Mark “the Bird” Fidrych, divierte a la audiencia televisiva nacional al hablar con la pelota y lanzar un juego completo de siete hits en una victoria de 5-1 sobre los Yanquis de Nueva York.

En 2001- Tras 20 temporadas en San Diego, el jardinero de los Padres, Tony Gwynn, anuncia su retiro al final de la temporada. Este futuro miembro del Salón de la Fama ostenta el promedio de bateo más alto de por vida (.338) entre todos los jugadores en activo.

Estas son las mañanitas para Chris Spier (76), Mark Grace (62) y Fernando Villegas (28). Hoy cumplirían años Cal Emery (1937-2020) y Don Baylor (1949-2017).

-“Los hechos que obligan a definirse son los que cuentan”.- Germán Dehesa

EN seguidillas.- Brandon Valenzuela (.245, 7, 19) atraviesa por su primera crisis como revelación de los Azulejos de Toronto. En sus pasados cinco juegos, el novato receptor se fue de 18-3 y una remolcada, alternando la posición con Alejandro Kirki, quien de vuelta del taller de reparaciones está batallando para entrar en ritmo.. Los Medias Rojas de Boston inhabilitaron al shortstop y segunda base de doble nacionalidad, Marcelo Mayer (.220, 3, 22), debido a una lesión en el antebrazo izquierdo... En julio de 2025, el muchacho de Chula Vista, California, se fracturó la muñeca derecha y ya no regresó.