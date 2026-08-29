CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Aranda (.279, 17, 79) y Alejandro Kirk (.273, 7, 30) contribuyeron con una carrera remolcada por cabeza para importantes victorias de los Rays de Tampa Bay y Azulejos de Toronto sobre los Padres de San Diego y Marineros de Seattle, respectivamente.

Aranda, quien se fue de 4-1, disparó su jonrón 17, solitario, contra Walker Buehler en el tercer episodio para romper un empate en una batalla de alternativas que finalmente ganaron los Rays, 7x6. Aseguraron la serie y se afianzaron como líderes de la división este.

Kirk pegó un sencillo que mandó a la registradora la rayita del gane en el sexto innings, donde los Azulejos fabricaron dos para enfilarse al triunfo, 4-3, y completar una remontada de un score de un tempranero 3-0 de los Marineros. Randy Arozarena (.271, 20, 58) no tuvo incogibles en cuatro oportunidades por Seattle.

Pero no fue todo en la actividad sabatina. El novato de los Diamondbacks Gerardo Carrillo (3-1, 0.55) resultó el ganador en un desafío de mucho carreraje favorable a Arizona, 10-6, contra los Gigantes de San Francisco.

El derecho jalisciense trabajó en el quinto inning en el que pasó problemas con su descontrol, caminando a dos, pero al no permitir hits escapó ileso. Ponchó a uno para llegar a 19 en 16 entradas y un tercio de su exitoso estreno.

LOS Medias Blancas de Chicago se saltaron el turno de José Urquidy (2-2, 6.63) el fin de semana de visita a los Mellizos de Minnesota, después de la sacudida frente a los Rangers de Texas en casa, su primera apertura con su nuevo equipo.

En su estadía con los “Patiblancos” (2-1, 5.68), Urquidy lleva una salida floja pero que ganó en Detroit (3.2 e, 5h, 3c, 0bb, 3k), otra brillante colgando seis argollas (2h, 8k, 0bb) a los Cachorros de Chicago, ambas en relevo, y la citada realmente mala ante los Vigilantes (3 e, 6h, 5c, 4bb, 2k).

Fue la primera derrota del mazatleco en su carrera contra los Rangers a cambio de cinco éxitos en 8 inicios, dejando su promedio de carreras limpias en 3.59, en 47 innings y dos tercios en los que ha ponchado a 47 y caminado a ocho.

TRES de tres: El sonorense Jared Serna conectó su jonrón 12 y llegó a 47 impulsadas en la filial AAA de los Marlins de Miami, Jacksonville Jumbo Shrimp. El jugador de cuadro batea .223 en su primera campaña completa en esa categoría.

César Salazar lanzó un inning en blanco con Sugar Land Space Cowboys (Houston). El receptor admitió un hit, no regaló bases por bolas y ponchó a uno contra los Aviadores de las Vegas (Atléticos).

Salazar es con los Astros en las Mayores la primera opción entre los no lanzadores en juegos de alto voltaje. Suma dos actuaciones en el montículo y efectividad de 4.50 en dos entradas, incluyendo una en 2026 contra los Dodgers de Los Ángeles.

LOS Halcones de Softbank, de la Liga Japonesa del Pacífico, enviaron a Roberto Osuna a poner en orden sus ideas a las menores, tras algunos titubeos del ex ligamayorista en sus últimas actuaciones en el equipo grande.

Parece una exageración, pero así manejan los nipones su lucrativo negocio, sobre todo, tratándose de quienes cobran como estelares, caso del sinaloense que es el segundo mejor pagado en la demandante pelota asiática.

En dos juegos y dos entradas en la filial de Sotfbank, incluyendo el de ayer que abrió en el día del bullpen, Osuna no ha admitido carreras con cuatro chocolates y cero bases por bolas. En la NPB registra 1-2, 18 “holds” y 3.05 en carreras limpias admitidas.

UN día como hoy en 1982- Fernando Valenzuela (17-10, 2.81) tiró un juego completo de seis hits y tres carreras, pero perdió 3x2 ante los Cachorros de Chicago y serpentina combinada de John Stuper y Bruce Sutter.

En 1986: Roger Clemens se convirtió en el primer pitcher de las Grandes Ligas en alcanzar las 20 victorias esta temporada, tras ponchar a 11 bateadores y superar a los Indios de Cleveland por 7-3. Su récord es de 20-4.

Estas son las mañanitas para Marlon Byrd (49), Cliff Lee (48), Adam Wainwright (45) y Edwin Fierro (33).

Hoy cumpliría años Ted Williams (1918-2002), el último campeón de bateo en Grandes Ligas con average de .400 (.406), en 1946 con los Medias Rojas de Boston.

-“El poder es un gran afrodisíaco, y yo soy una persona muy poderosa”.- Madonna.

ENTRE suspensivos.- Los Olmecas es el equipo de la Liga Mexicana que más mexicanos a la ofensiva utiliza, hasta cuatro como titulares, entre ellos, el shortstop Jasson Atondo, a quien ya le levantaron el castigo institucional del que nunca se supo por qué... Los elementos que pone a jugar regularmente el manager Luis Carlos Rivera son, aparte de Atondo, el segunda base Carlos Arellano, el designado Agustín Ruiz y el jardinero Randy Romero, quien fue líder en bases robadas del circuito con 40. Salen de la banca el cátcher Alan Sánchez, cuyo jonrón enterró a los Guerreros de Oaxaca en el séptimo juego del segundo playoff, y el veterano tercera base Agustín Murillo.