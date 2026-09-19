Jonrón de Jonathan Aranda y los Rays se acercan al título divisional

CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Aranda (.277, 22, 92) descorchó un jonrón solitario que empató la pizarra en el cuarto inning, su único imparable de la tarde en cuatro turnos, en ruta de una apretada victoria de los Rays de Tampa Bay, 2x1, sobre los Medias Rojas de Boston.

El triunfo acercó a los Rays al banderín de la división Este en la carrera contra los Yanquis de Nueva York que se encuentran en Arizona y que entraron en acción con cuatro juegos y medio abajo, faltando 8 para que caiga el telón.

En el mismo cotejo, Jarren Durán (.206), quien durante todo el viaje de 2026 ha batallado para mejorar su average, se fue de 3-2. El guardabosque México americano se ha mantenido vigente gracias a sus 20 jonrones y 69 empujadas.

EN la historia del beisbol mexicano, las conexiones padre e hijo han sido muchas. Pero solo unos cuantos que han seguido los pasos de sus progenitores alcanzaron la meta de Grandes Ligas.

Curiosamente hasta ahora ninguno de los 158 bigleaguers mexicanos registrados vieron a sus muchachos en las Mayores, casos de Aurelio Rodríguez, José Peña, Mario Mendoza, Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y Matías Carrillo, etc. Si acaso Rubén Amaro, pero Rubén Amaro Jr. nació en EU y nunca tuvo interés por la pelota de este lado del rio Bravo.

Viene a cuento porque el reciente estreno nacional en el Big Show, el lanzador de los Azulejos de Toronto, José Rodríguez, cuyo padre Guillermo “Tiburón” Rodríguez fue un destacado toletero en los ochenta y noventa en México, es apenas el cuarto hijo de un beisbolista azteca en llegar al máximo nivel.

Los otros fueron el recio bateador Karim García, primogénito de aquel veloz jardinero conocido como “Pancho” García, el relevista Roberto Osuna homónimo de su papá el lanzador de Juan José Ríos y el jugador de cuadro nativo de la Ciudad de México, Alejo López, hijo del ex cátcher y actual directivo de los Pericos de Puebla Alfonso López.

José Rodríguez, primer pitcher oaxaqueño y tercero después de Vinicio Castilla y Gerónimo Gil, es otro bigleaguer surgido de la academia Alfredo Harp Hélu, aunque como suele suceder, su estreno en la pelota nacional fue primicia de un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, los Cañeros de Los Mochis, en 2022-2023, cuando tiró algunos innings.

De hecho, los Cañeros han tenido buena mano ya que en 2026 otro de sus jóvenes, Luis Enrique Gastélum, debutó con los Cardenales de San Luis y en un pasado cercano, Daniel Duarte (Cincinnati) y Manuel Rodríguez (Cachorros).

LA directiva de los Tomateros de Culiacán no se ha manifestado después del fallo del comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, que obliga al dominicano Robinson Canó a jugar con ellos el próximo ciclo invernal. ¿Será porque han perdido interés por el veterano, por aquello de que “a fuerzas ni los zapatos entran?

Mientras los guindas toman una decisión, en República Dominicana, Puello ha puesto en paz a sus paisanos periodistas, confirmando la resolución que impide a Canó jugar para las Estrellas Orientales, como eran sus deseos a pesar de haber firmado con los Tomateros.

En el entorno de la LIDOM creen que Canó no reportará a la LMP y que optará por el retiro, si los guindas no lo liberan, justo cuando las Estrellas habían completado la “pareja ideal”, llevando a sus filas al ex bigleaguer Trevor Bauer, su compañero de correrías en los Diablos Rojos.

Por lo demás, sorprende que en Dominicana hagan olas por alguien que en 2025-2026 solo bateó .219 con un jonrón y 7 impulsadas con las Estrellas y que los Tomateros quieran traer a un hombre de 44 años a un circuito donde el pitcheo es el amo. El negocio era arriesgado y Canó se hubiera expuesto en el Pacífico a mancillar su estampa de “supermán” de la LMB.

Con lo que dicen que cobra Canó, pudieron haber explorado en el mercado de Estados Unidos y contactar a por lo menos a un ligamayorista vigente de regular calibre y que no esté cargado de años y de mañas.

UN día como hoy en 1980- George Brett, de los Reales de Kansas City, se va de 4-0 en una derrota por 9-0 ante los Atléticos de Oakland, lo que hace que su promedio queda por debajo de .400 (.396). Terminará la temporada con .390.

En 1998 – Cal Ripken Jr. decide retirarse de la alineación titular y no juega en el partido que los Orioles de Baltimore perdieron ante los Yanquis de Nueva York, poniendo fin a su racha de partidos consecutivos jugados en 2.632. Tras casi 16 años, Ripken afirma haber decidido que era el momento adecuado para terminar la racha, la cual había comenzado el 30 de mayo de 1982.

Mañanitas para Dave Gallagher (66), Jayson Bay (48) y Gustavo Campero (29).

-“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”.- Khalil Gibran.

EN seguidillas.- Este domingo finaliza la actividad en la AAA estadounidense y como se esperaba, los Atléticos de Sacramento no volvieron a llamar a Joey Meneses... Tampoco se esperan los regresos de Alan Rangel (Filadelfia), Valente Bellozo (Miami) y Alejo López (Kansas City)... Y los debuts de Christian Romero (Dodgers), un serpentinero de los Dodgers, y del tercera base Ramón Mendoza, de los Cardenales.