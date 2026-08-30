Jonrón y dos impulsadas de Kirk; efectivo relevo de José Urquidy

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Kirk (278, 8, 32) atizó el domingo su octavo bambinazo en una jornada de 4-2, dos impulsadas y una anotada que contribuyó en la victoria de los Azulejos de Toronto, 7 a 0, sobre los Marineros de Seattle, para barrerlos en la serie de tres juegos.

Kirk, que hoy tendrá asueto al igual que todo el equipo, bateó en agosto .341 (88-30) con 5 cuadrangulares, dos dobles y 20 producidas en 25 cotejos, en un repunte que mejoraron notablemente sus números. Randy Arozarena (.268, 20, 58) vivió una tarde larga con cuatro viajes en blanco.

En más de paisanos de usted: José Urquidy (2-2, 1, 5.63) trabajó otro relevo largo en gran forma en derrota de los Medias Blancas de Chicago, 5-1, ante los Mellizos de Minnesota. En cinco entradas dispersó 3 inatrapables y una rayita, ponchó a uno y no extendió boletos. En cuatro apariciones con los Medias Blancas registra 2-1 y 4.59 en carreras limpias admitidas.

Manuel Rodríguez escapó ileso en un episodio en el que obsequió dos bases por bolas, recetando dos chocolates, para ligar dos apariciones en blanco, mientras los Rays de Tampa Bay vencen a los Padres de San Diego, 5-4. En el mismo encuentro, Jonathan Aranda (.278, 17, 79), tuvo una jornada de 5-1.

El novato Luis Gastélum (4-3, 5.04) tiró un capítulo (1h, 1c, 2bb, 2k) y Ramón Urías (.151, 3, 7) falló en tres turnos pero anotó una, para los Cardenales de San Luis que sucumbieron 5-4 frente a los Piratas de Pittsburgh. Por los bucaneros, Nick González (.307, 6, 57), de 4-2 y una empujada.

LOS Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey vuelven a la carga en un lunes por la noche en la capital de Nuevo León, al reanudarse la serie final de la Zona Norte en el monumental estadio de los regiomontanos.

Lo que viene ahora en el “palacio sultán” es un choque de trenes entre invictos: los Toros 6-0 como visitantes, producto de sus limpias a los Algodoneros de Unión Laguna en Torreón y a los Charros de Jalisco en el Panamericano de Zapopan.

Y los Sultanes que como anfitriones y con el ruidoso respaldo de su futbolera clientela, salvo algunas excepciones, arrollaron a los Acereros de Monclova (2-0) y Caliente de Durango (3-0) en los trámites de las dos primeras rondas.

EN Nayarit andan lentos de cara a su segunda participación de los Jaguares en la Liga Mexicana del acífico. En sus plataformas siguen festejando el título de la Serie del Caribe infantil (Kids), ciertamente justificado por el espectacular cierre de los chicos para destronar a República Dominicana.

El mánager de los Jaguares, Luis Carlos Rivera, se ocupa por el momento de su compromiso con los Olmecas de Tabasco que anoche iniciaron en Villahermosa la final de la zona sur contra los Pericos de Puebla.

En el organigrama que tiene hasta arriba a Carlos Peralta Quintero también hay una vacante en la presidencia ejecutiva, por el fallecimiento de Cuauhtémoc Rodríguez, hace un par de semanas, si bien en la parte operativa, el hijo del popular “Chito”, Cuitláhuac, se reveló como un gerente deportivo capaz.

OBSERVACIONES: Daniel Duarte (1-0, 2, 1.50) permitió carreras en relevos seguidos por primera vez desde que está con los Mets de Nueva York, aunque en ese lapso sacó por la vía del ponche a cinco de sis en dos innings y además logró su quinto “hold” de la campaña.

En AAA, Alejandro Osuna (.290, 2, 22) rindió ayer una tarde de 4-3, incluido un doble, y mandó a la goma a uno, en la victoria de Round Rock Express (Texas), 9x1, contra los Isotopes de Albuquerque. Perdió Valente Bellozo (3-10, 7.80) con una labor de 3 hits, una anotación y tres chocolates en tres innings.

El prospecto de los Indios de Cleveland, Milán Tolentino, descorchó su jonrón 18 y empujó dos con los Clippers de Columbus que se impusieron a los Indios de Indianápolis (Pittsburgh), 9-6. Tolentino promedia .232 y llegó a 67 impulsadas.

UN día como hoy en 1982- En una inusual escena en la historia del beisbol profesional japonés, el má nager Ikuo Shimano y el coach Takeshi Shibata, de los Tigres de Hanshin, agredieron a los umpires y ambos son suspendidos indefinidamente, aunque regresan la temporada siguiente.

En 2001- El jugador de cuadro Lawrence “Crash” Davis falleció tras una batalla de un año contra el cáncer, a los 82 años. Había recuperado la fama en la etapa final de su vida gracias a la película cuyo personaje interpretado por Kevin Costner llevaba su nombre.

Estas son las mañanitas para Hideo Nomo (58), Von Hayes (68) y Tom Cadiotti. Hoy cumplirían años Ramón Arano (1939-2012) y Claudell Washington (1954-2020).

-“Estar en posición para la guerra es uno de medios más eficaces para conservar la paz”.- Thomas Jefferson.

EN seguidillas.- Los Toros pondrán en el montículo hoy al México americano Daniel Martínez (7-1, 1.94), número uno del circuito en efectividad y que en los playoffs ostenta 3-0 y Era de 2.40... Los Sultanes confiarán en Daniel Cruz (3-3, 4.07), quien que en los playoffs tiene 1-1 y 2.25... En Monterrey esperan hacer “san lunes” con su primer lleno de la postemporada en su monumental estadio entrada.