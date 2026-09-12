Jonrón y tres producidas de Alejandro Kirk y los Azulejos siguen en la pelea

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Kirk empalmó un jonrón de dos carreras y un sencillo productor de una para liderar la ofensiva de los Azulejos de Toronto (74-75) que lograron un importante triunfo sobre los Orioles de Baltimore, 7x3, para mantenerse en la pelea por un boleto a los playoffs.

La novena canadiense se acercó a un juego de los Guardianes de Cleveland (75-74) que por ahora tienen el tercer “wild card” y que el sábado mordieron el polvo de visita ante los Mellizos de Minnesota, 4-3.

En una jornada de 4-2, Kirk remolcó la de la “quiniela” en el primer inning y se voló la barda con uno en circulación en el tercero para una delantera que resultó definitiva en la victoria que empató la serie.

Fue el décimo jonrón en el año de Kirk (.276), quien ha conectado hits en 10 de sus pasados 12 encuentros, lapso en el que va de 49-14 con dos cuadrangulares, un doble, 10 impulsadas y seis anotadas.

LA directiva de los Naranjeros firmó a Luis Durango jr., jardinero panameño de 23 años que pertenece a los Yanquis de Nueva York y que en el ciclo en curso promedia .324 con 27 producidas y 45 robos en clase A, A fuerte y AA.

Parece muy verde para la serpentina de la Liga Mexicana del Pacífico, pero se trata de una vuelta al pasado que tanto reclaman los aficionados de antaño que todavía quedan, cuando llegaban prospectos que después daban el estirón en Grandes Ligas.

En la capital de Sonora los más viejos de la comarca deben acordarse de Lee Lacy, Mike Squires, Bucky Dent, Ron Kittle, Larry Walker, Elliot Bump Wills, Delino Deshields y varios más que enviaron las hoy esquivas organizaciones del Big Show y que fueron estelares en la gran carpa.

LOS Jaguares de Nayarit tendrán en la receptoría y en la tercera base a los hermanos Jaxx y Jordan Groshans, respectivamente, en un caso inédito tratándose de un mismo equipo en la pelota de la LMP.

Jaxx llegará presumiendo su designación de cátcher del año en la Liga de la Asociación Americana que es independiente, donde bateó .301 con 23 jonrones y 76 impulsadas, mientras que Jordan ha jugado en 2026 en AA (.282, 6, 30) y AAA (.250, 1, 3) de los Bravos de Atlanta.

Los Jaguares ya habían anunciado a los lanzadores Brennen Oxford, también de liga independiente y Leam Méndez, México americano que estuvo en la Liga Mexicana con los Tecolotes de los Dos Laredos.

UN día como hoy en 1991- Una viga de 55 toneladas se desploma sobre una pasarela pública desierta en el Estadio Olímpico de Montreal. Los Expos reprogramaron los 13 juegos que les quedan como locales y los disputarán fuera de casa mientras se repara el estadio y se inspeccionan las grietas que han aparecido en las costillas de hormigón que lo sostienen. 2001:

En 2001- Debido a los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono, las Grandes Ligas de Béisbol posponen todos los juegos hasta el 17 de septiembre. Los 91 encuentros no disputados —la mayor cantidad de temporada regular sin jugar desde que la Primera Guerra Mundial obligó a cancelar el último mes de la temporada de 1918— se reprograman para la semana posterior a la fecha prevista para la conclusión del rol; esto implica que es probable que la Serie Mundial se extienda hasta noviembre por primera vez en la historia.

Estas son las mañanitas para Silvano Quezada (87), Rick Wise (81), Bernie Williams (58), Armando Ríos (55), Daisuke Mattsuzaka (46), Fernando Pérez (33), Alfonso Rivas (30) y Gerardo Carrillo (28).

Hoy cumpliría años Jim Obradovich (1949-2012), primera base que en 1978-1979 ayudó a los Mayos de Navojoa a ganar su primer campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico. Hizo causa común con el futuro número uno de la historia en robos de base en Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Rickey Henderson.

-“Lo que haces por ti se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado”.- Kalu Ndukwe Kalu.

OBSERVACIONES: En un caso que se asemeja al de Joey Meneses y los Atléticos de Sacramento, el ex Naranjero Patrick Widsom (.106, 1, 4) fue devuelto por los Marineros de Seattle a la filial AAA, Tacoma, en donde batea .302 con 33 jonrones y 75 impulsadas.

En Tabasco sacaron del baúl de los recuerdos a dos de los héroes del banderín de 1993, el ex pitcher Cecilio Ruiz y el ex jardinero Lázaro Ticket, para el lanzamiento de la primera bola. Ambos nativos de esa próspera entidad del sureste.

ENTRE suspensivos.- En la antesala de los 43 años, el cátcher sinaloense Gabriel Gutiérrez reportó a los entrenamientos de los Naranjeros de Hermosillo... Ya no juega mucho, pero todavía aporta seguridad detrás del plato y a la ofensiva aún las puede, según lo demostró en 2025-2026 (.292, 0, 4)... En la Liga Mexicana, Gutiérrez cumple similar rol con los Diablos Rojos (.364, 0, 1), además de trabajar con los jóvenes... Los Yaquis de Ciudad Obregón y los Charros de Jalisco son los que faltan de abrir su pretemporada. Ambos lo harán el lunes en sus respectivos estadios.