Jonrón y tres remolcadas de Paredes contra los Yanquis

CIUDAD DE MÉXICO.- Isaac Paredes (.233, 3, 14) tuvo otra de sus acostumbradas jornadas contra los Yanquis de Nueva York, un jonrón, un sencillo, tres impulsadas y 3 anotadas en cuatro turnos, para ayudar a los Astros a imponerse 7-4 y evitar la limpia en la serie de tres encuentros en el Daikin Park (37,852) de Houston.

Paredes descorchó su cuadrangular en el tercer episodio con uno abordo sobre un lanzamiento del prospecto dominicano, Luis Gil (1-2, 6.05), y le repitió la dosis con un single productor de una en un ataque de tres en el quinto.

De por vida, Paredes batea a la serpentina de los Yanquis .243 con 8 “vuelacercas”, 26 empujadas y 23 anotadas en 46 cotejos a su paso también por los Tigres de Detroit, Rays de Tampa Bay y Cachorros de Chicago.

Otros mexicanos en la actividad dominical: Jonathan Aranda (.227, 6, 23), de 4-1, una empujada y anotada, al ganar los Rays 4-2 a los Mellizos de Minnesota, en tanto Alejandro Osuna (.400, 0, 0), de 1-1 con los Rangers de Texas que sucumbieron frente a los Atléticos, 2-1.

Ramón Urías (.180, 2, 5), de 3-1, por los Cardenales de San Luis que perdieron,3x2, con los Marineros de Seattle. El cubano-mexicano Randy Arozarena (.276, 2, 11), de 4-0, por los ganadores.

El cerrador de los Marineros, Andrés Muñoz (3-2, 5, 6.55), tuvo descanso luego de una semana muy agitada, cediendo su lugar al dominicano José Alexander Ferrer, quien retiró en orden el noveno para adjudicarse su primer rescate de 2025. El México americano, Jo Jo Romero (0-1, 3.95) sufrió el revés.

El novato receptor de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela (.147, 1, 2), de 3-0, aunque su equipo venció a los Guardianes de Cleveland, 4 a 2, y Jarren Durán (.189, 1, 11), de 4-0 con una anotada, en el triunfo de los Medias Rojas de Boston sobre los Orioles de Baltimore, 5-3, el primero para el piloto interino, Chad Tracy.

El sábado por la noche, posterior a un aplastante victoria de los Medias Rojas 17-1, el manager puertorriqueño dejó el mando después de 8 campañas (619-541) a partir de 2018 cuando los condujo al título de la Serie Mundial

En la “México Series” disputada en el estadio Alfredo Harp Helú de la capital del país y en la que los Padres de San Diego y los Diamondbacks dividieron honores, el único mexicano en el diamante fue el jardinero de Arizona, Alek Thomas (.213, 2, 10), quien promedió .375 (8-3) con un cuadrangular y dos producidas.

Cuando Thomas salió al campo en el encuentro sabatino llevaba sobre sus hombros la bandera de México, la patria de sus padres. El jardinero jugó con la selección mexicana en los Clásicos Mundiales de 2023 y 2026.

Los Padres prevalecieron en el primero el sábado, 6-4, y los Diamondbacks tomaron desquite el domingo, 12-7, ante 19,631 y 19,671 espectadores, respectivamente, en un inmueble con capacidad para 20,062.

UN día como hoy, en 1996: Barry Bonds se convirtió en el 4to jugador en la historia en acumular 300 o más jonrones y 300 o más bases robadas al atizar un bambinazo en la 3era entrada, guiando a los Gigantes de San Francisco a vencer a los Marlins de la Florida, 6 por 3. Su padre, Bobby Bonds, junto con su padrino Willie Mays y Andre Dawson son los otros jugadores que forman parte del exclusivo círculo.

En 2000.- José Valentín bateó el ciclo-sencillo, doble, triple y jonrón—y mandó a la goma a cinco en la victoria de los Medias Blancas de Chicago,13-4, sobre los Orioles de Baltimore.

Mañanitas para JD Davis (33), Corey Seager (32) y Francisco Mejía (30).

-“Las vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo”.- Bernardo Shaw.

EN seguidillas.- en AAA: José Urquidy (0-1, 3.52) y los Indios de Indianápolis (Pittsburgh) cayeron 3x1 ante Saint Paul (Mellizos), tirando 4 innings (3h, 2c, 1bb, 5k)... Joey Meneses (.303, 4, 22) sigue enrachado, apilando tres imparables, incluido un jonrón, en cuatro viajes, para contribuir en el triunfo de los Aviadores de Las Vegas, sucursal de los Atléticos, 10-4, sobre los Abejorros de Salt Lake City (Anaheim)... En la serie de tres choques, Meneses bateó .583 ( 12-7) con dos “palos de vuelta entera”, cinco producidas y pisó el plato en tres ocasiones... El utility que los Marlins de Miami tienen en observación, Jared Serna (.242, 1, 7), pegó de 4-2 con impulsada y anotada para Jacksonville que superó a Gwinnet Strippers (Atlanta), 10-5... Ramón Mendoza (.290, 2, 7), de 5-2, remolcó una y anotó, en la paliza de los Cardenales de Memphis a los Tides de Norfolk (Baltimore), 14-4.