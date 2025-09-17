Jonrones de Altuve y Peña devuelven a los Astros al primer lugar del Oeste

HOUSTON._ Ahora que los Astros han dejado a los Rangers en una nube de polvo en su espejo retrovisor, pueden concentrarse en ganar otra corona de la División Oeste de la Liga Americana.

El venezolano José Altuve y el dominicano Jeremy Peña conectaron jonrones a Jacob deGrom, y el dominicano Cristian Javier limitó a los Rangers a dos carreras y cinco hits en seis innings para que los Astros barrieran la serie de tres juegos en el Daikin Park con una victoria de 5-2 el miércoles que los devolvió al primer lugar.

Los Astros retuvieron la Bota de Plata al ganar la serie particular contra los Rangers, lo que les da la ventaja en cualquier desempate al final de la temporada. Houston se puso cinco juegos por delante de Texas en la división con nueve juegos restantes, incluyendo una serie con los Marineros que comienza el viernes.

Los Marineros vieron su racha ganadora de 10 juegos terminada con una derrota el miércoles en Kansas City, lo que devolvió a los Astros al primer lugar por medio juego. Los Marineros jugarán en Kansas City el jueves antes de viajar a Houston para enfrentarse a los Astros, que tienen el jueves libre. El ganador de la serie se quedará con el desempate entre los dos clubes.

Los Astros obligaron a deGrom a lanzar 35 pitcheos en el primer inning, tomando una ventaja de 2-0 con un sencillo con las bases llenas del dominicano Yainer Díaz. Altuve puso a los Astros arriba por 4-2 en el tercero con un cuadrangular de dos carreras y Peña conectó un jonrón al jardín derecho en el quinto.