Jonrones de Aranda y Thomas; reapareció Verdugo

A cinco días del ‘opening day’ en Grandes Ligas, las perspectivas en cuanto a los peloteros mexicanos se reducen a 10 nativos, un naturalizado y ocho de doble nacionalidad, mientras el éxodo a las menores se estima en 20.

CIUDAD DE MÉXICO.- A cinco días del “opening day” en Grandes Ligas, las perspectivas en cuanto a los peloteros mexicanos se reducen a 10 nativos, un naturalizado y ocho de doble nacionalidad, mientras el éxodo a las menores se estima en 20.

Tienen contrato ligamayorista los lanzadores Javier Assad (Cachorros), José Urquidy (Pittsburgh), Andrés Muñoz (Seattle), y el lesionado Manuel Rodríguez (Tampa Bay), quien podría estar listo para junio o julio. Valente Bellozo es una posibilidad para la nómina de los Rockies de Colorado.

Asimismo, los México-americanos Patrick Sandoval (Anaheim), Taijuan Walker (Filadelfia), Brennan Bernardino (Colorado), Robert García (Texas) y David Vodnik (Colorado), considerando sólo a los han representado al país.

Los bateadores: Jonathan Aranda (Tampa Bay), Isaac Paredes (Houston), Alejandro Kirk (Toronto), Ramón Urías (San Luis) y César Salazar (Astros), Jarren Durán (Boston), Nick González (Pittsburgh) y el cubano-mexicano, Randy Arozarena.

Empezarán en AAA: Joey Meneses (Atléticos), Tirso Ornelas (San Diego), Alejo López (Seattle), Brandon Valenzuela (Toronto), Jared Serna (Miami) y Luis Urías (Arizona) y Nacho Álvarez Jr. En AA, Ramón Mendoza (San Luis), entre los bateadores.

También irán a AAA, los pítchers Alan Rangel (Filadelfia), Omar Cruz (San Diego), Daniel Duarte (Mets), Gerardo Carrillo (Arizona), Víctor Juárez (Colorado), Manuel Castro (San Diego) y Alex Carrillo (Mets). A clase AA, Luis Gastélum (San Luis) y Samuel Natera (Anaheim).

UN día como hoy, en 1976 –En los jardines del Anaheim Stadium fueron encontradas cientos de plantas de marihuana. ¿Los culpables? Muy probablemente, fanáticos del rock que asistieron a un concierto reciente de The Who en el estadio.

En 1993 - Los lanzadores de los Indios de Cleveland, Steve Olin y Tim Crews, fallecen, y Bob Ojeda resulta gravemente herido, cuando la lancha motora en la que viajaban choca contra un muelle en Little Lake Nellie, cerca de Winter Haven, Florida. Crews y Olin son los primeros jugadores activos de las Grandes Ligas en morir desde Thurman Munson en 1979.

Mañanitas para Víctor Saiz (92), Matt Galante (82), Ramón Martínez (58) y Daniel Robertson (32). Cumpliría años, Cory Liddle (54), lanzador de los Yanquis que murió el 11 de octubre de 2006 como copiloto de un avión que se estrelló contra un edificio residencial en Nueva York.

-“El que revela el secreto de otros, pasa por traidor; el que revela el secreto propio pasa por un imbécil”.- Voltaire.

TRES jóvenes promesas cambiaron de “cancha”, de las menores al equipo mayor, en la recta final de spring training: el jugador de cuadro de los Padres de San Diego, Luis Enrique Verdugo, el receptor de los Mellizos de Minnesota, Ildefonso “Poncho” Ruiz, y el jardinero de la misma organización, Jayson Bass Jr.

Verdugo es el más fogueado (.237,31, 235), desde Rookie a AAA, en filiales de los Cachorros de Chicago y Filis de Filadelfia, quienes lo liberaron después de batallar en AA y AAA (.178, 5, 28) en 2025. Los Padres lo firmaron tras leer los reportes de su rendimiento el pasado invierno con los Tomateros de Culiacán (.260, 9, 31).

Ruiz lleva tres veranos en categoría novatos, clase A y A fuerte (.244, 5, 70) y otros tantos inviernos recibiendo oportunidades de los Tomateros (.269, 3, 24). Bass, que nació en Los Mochis y pertenece a los Cañeros, registra .254, 3 bambinazos y 54 remolcadas en tres años en Rookie.

En la Toronja y el Cactus: Jonathan Aranda (.333, 1, 1) conectó su primer jonrón, un batazo solitario en una jornada de 3-2 en la que los Rays de Tampa Bay derrotaron, 3x2, a los Mellizos de Minnesota... El México-americano Alek Thomas (.370, 2, 8) descorchó un cuadrangular de tres carreras en triunfo de los Diamondbacks de Arizona, 5-2, ante los Rangers de Texas. Alejandro Osuna (.313, 0, 5), de 2-0 por los Vigilantes...