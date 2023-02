“Juego beisbol desde los 5 años donde ingresé a la escuelita del Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa (PIDS) que se ubica en la Unidad Deportiva ‘Centenario’, ahí mi primer entrenador fue Ignacio ‘Zurdo’ Ruelas y cuando me incliné por ser pítcher como a los 12 años, fue José Luis ‘huesos’ Valdez quien me instruyó, siendo precisamente él quien me firmó para los Tigres de Quintana Roo”, comentó.

Avecindado en el fraccionamiento Jardines del Country en esta ciudad y poseedor de una recta que su velocidad sostenida es de 86 millas por hora, Jorge Esquer, como es conocido en el ambiente beisbolero, compartió que hace apenas unos días participó en una prueba de scouteo en el estadio “Emilio Ibarra Almada” a donde acudió personal de la organización de los Filis de Filadelfia de Major League Baseball interesados en su seguimiento y desarrollo en el llamado “rey de los deportes”.