“Empecé a jugar desde los cuatro años, mi tata (Esteban García Espinosa) fue el que me metió al beisbol, mi papá (Esteban García Ortiz) me entrena. Yo juego de pítcher, tercera y primera base ”, señaló.

“En mi familia siempre me han apoyado, mi papá es el que me entrena allá en la casa, a veces me lleva a la liga, el entrenador también me apoya”, dijo.

García Terraza estudia por las mañanas y por las tardes se dedica a practicar su deporte favorito, por lo que es necesario que lleve un balance para no descuidar ningún aspecto de su vida.

“A veces (se le complica), pero en otras veces no, lo de estudiar me va muy bien, todo tranquilo, igual el beisbol”, externó.