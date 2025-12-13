$!Jorge Polanco pacta con los Mets por dos años

El equipo no ha confirmado el acuerdo, que según varios informes, incluido uno de Jon Heyman de MLB Network, tiene un valor de 40 millones de dólares por los dos años.

Un día después de ver a dos ex pilares de su róster, el primera base Pete Alonso y el relevista puertorriqueño Edwin Díaz , integrarse a sus nuevos equipos, los Mets se prepararon para agregar una pieza importante a su propio róster el sábado. Nueva York llegó a un acuerdo de dos años con el infielder agente libre Jorge Polanco , según un informe de Will Sammon de The Athletic .

Después de una primera temporada en el 2024 con los Marineros que no fue buena, Polanco regresó a su mejor nivel en el 2025, y cerró la campaña con una actuación épica en la postemporada.

El bateador ambidiestro de 32 años tuvo su mejor año ofensivo desde el 2021 con los Mellizos, al dejar una línea de .265/.326/.495 (.821 OPS), 26 bambinazos y 78 remolcadas. Comenzó con un inicio arrollador, conectando nueve vuelacercas a finales de abril y con un OPS superior a 1.000 hasta mediados de mayo. Luego, se repuso al final de la temporada después de un bajón a mitad de año.

No solo bateó .329 con un OPS de 1.015 en el mes de septiembre, sino que también tuvo momentos clave en octubre. Conectó dos jonrones contra el as de los Tigres, Tarik Skubal, para ayudar a los Marineros a ganar el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana, y luego se destacó con el hit decisivo en el Juego 5 para enviar a Seattle a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Polanco impulsó dos carreras en el Juego 1 de la SCLA y conectó un jonrón de tres carreras para darle a los Marineros una ventaja de 2-0 en la serie.

Polanco no recibió una oferta calificada de los Marineros después de la temporada, por lo que no hay compensación de Draft ni penalización por firmarlo.

En el 2025, Polanco se pareció al jugador que la novena de Seattle esperaba cuando lo adquirieron dsde los Mellizos durante la temporada baja del 2023-24. Bateó apenas .213 con un OPS de .651 en su primera temporada con Seattle, incluyendo un OPS de .606 en casa, y su -10 Outs Por Encima del Promedio en la segunda base fue el peor entre los 37 jugadores calificados en dicha posición. Polanco fue utilizado principalmente como bateador designado en el 2025, finguendo como bateador designado titular en 87 juegos. Disputó otros 34 como segunda base titular (-1 OAA en el 2025) y cinco en la tercera base. En el plato, cambió la historia en los partidos de casa, ya que bateó .288 con 15 cuadrangulares y un OPS de .902 en el T-Mobile Park, un estadio que favorece a los lanzadores.

Polanco debutó a los 20 años con los Mellizos en el 2014 y pasó sus primeras 10 temporadas en Grandes Ligas con Minnesota. En sus 12 años de carrera, tiene una línea de .263/.330/.442 con 154 cuadrangulares de por vida. Posee un OPS de .787 como bateador zurdo y un OPS de .737 como bateador derecho.

(Con información de MLB)