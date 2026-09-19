$!José Ignacio Rodríguez cumplió el sueño, al debutar con los Azulejos

LOS MOCHIS._ José Ignacio Rodríguez se convirtió en el jugador número 158 nacido en México que llega a las Grandes Ligas. Con un temple de acero, “El Tibu” fue llamado en la baja de la sexta cuando los Rangers de Texas tenían las bases llenas y con total serenidad se las arregló para ponchar a Jake Burger y dominar a Nicky López con rola al cuadro para finalizar la entrada.

Su labor total fue de una entrada y dos tercios, no permitió carrera, aceptó un hit, ponchó a dos y no dio base por bolas. Rodríguez, que hereda el apodo de su padre Guillermo “Tiburón” Rodríguez, es un pelotero de 25 años que impone con casi dos metros de estatura (1.98) y se convirtió en el tercer oaxaqueño en llegar a las mayores uniendo su nombre al de sus paisanos Vinicio Castilla y Gerónimo Gil. Su recorrido en el beisbol de Estados Unidos se remonta a 2019 cuando logró firmar con los Dodgers de Los Ángeles. En 2021 inició su desarrollo en las menores y alcanzó el nivel Triple A en 2025.