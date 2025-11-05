$!José Luis Urquidy regresa a casa con Venados de Mazatlán

Con su regreso, Urquidy no solo refuerza el pitcheo rojo, sino que revive la emoción de una afición que lo ha seguido paso a paso en su destacada carrera profesional. Su entrega, humildad y amor por Mazatlán lo han convertido en un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones del beisbol sinaloense.

MAZATLÁN._ El Teodoro Mariscal volverá a vibrar con la presencia de uno de sus hijos más queridos. José Luis Urquidy , lanzador mazatleco y figura de Grandes Ligas con los Astros de Houston y ahora Tigres de Detroit , regresa a casa para enfundarse nuevamente en la casaca de Venados de Mazatlán , el equipo que lo vio nacer y crecer como pelotero.

El lanzador mazatleco, quien fue formado en la Liga Infantil Quintero Castañeda, lanzó por última vez en el Estadio Teodoro Mariscal en la temporada 2018-2019, dejó marca de 2-3, en seis juegos lanzados y 26-0 inning.

Debutó en la MLB en 2019, y rápidamente se ganó un lugar en la rotación texana gracias a su control, temple y consistencia en momentos clave. Ese mismo año hizo historia al convertirse en el tercer mexicano en abrir un juego de Serie Mundial, y más tarde fue pieza importante en la conquista del campeonato de 2022, donde brilló con sus actuaciones en postemporada.

Con un récord sólido en temporada regular y una reputación de lanzador confiable en juegos decisivos, Urquidy representa el talento, la disciplina y el orgullo mazatleco en el diamante.

Su regreso al Estadio Teodoro Mariscal simboliza la conexión entre sus raíces y una trayectoria que inspira a las nuevas generaciones.

El mazatleco está listo para defender los colores de los rojos y portará el número 65, a partir de este jueves 6 de noviembre.