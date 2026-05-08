José Moreno por Juan Castro en el timón de los Naranjeros

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras los Jaguares de Nayarit ratificaron a Luis Carlos Rivera para repetir en el timón en la segunda temporada del equipo en la Liga Mexicana del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo madrugaron ayer para anunciar al venezolano, José Moreno, en lugar de Juan Castro en el mando de los 17 veces campeones de la pelota invernal.

Lo del chihuahuense Rivera se veía venir debido a la sorprendente presentación del club que heredó la franquicia y parte del plantel de los Sultanes de Monterrey. Se quedó con el liderato general superando a los Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán.

Es cierto que se fueron rápido en la primera ronda de los playoffs contra los Algodoneros de Guasave, en cinco juegos, pero aún en un entorno como la LMP donde los resultados en postemporada son prioritarios, en ocasiones se reconoce la labor de un estratega durante el rol regular.

Moreno viene por la revancha en su tercera incursión en el circuito. Fue campeón en su debut en la edición 2022-2023 con los Cañeros de Los Mochis y fracasó el ciclo anterior en la caseta de los Algodoneros de Guasave, tras dos inviernos ausente en los que trabajó en la liga de su país. En la actualidad, el ex receptor ligamayorista, se encuentra al frente de la sucursal AA de los Rojos de Cincinnati, Chattanooga Lookouts.

JOSÉ Urquidy, de los pocos que rinden en las menores con contrato de Grandes Ligas, no termina por acomodarse en la filial AAA de los Piratas de Pittsburgh, Indios de Indianápolis, según guarismos de 0-2 y 8.74 en carreras limpias admitidas.

Los Piratas firmaron al mazatleco el 11 de febrero de 2026 por un año y un millón 500 mil dólares, pero lo bajaron el 17 de abril pasado después de cinco juegos como relevista en los que el ex estelar de los Astros de Houston registró 0-1, un rescate y efectividad de 8.53.

Hay quienes creen que Urquidy, que recién celebró 31 años de edad, estaría en la cuerda floja, pero gozando de cabal salud aspira a que los Piratas sigan esperando su recuperación, apostando a su experiencia.

Por lo pronto, la salida de ayer del mazatleco frente a Omaha, sucursales de los Reales de Kansas City fue pospuesta a causa de la lluvia y es posible que la reprogramen para la actividad del sábado en la Liga Internacional.

LOS Diamondbacks de Arizona pusieron en asignación al jardinero de la doble nacionalidad, Alek Thomas quien naufragaba en su quinta campaña en Grandes Ligas, promediando .181 con dos jonrones y 10 impulsadas en 28 encuentros.

Lo que sigue para el nacido en Chicago, de 26 años, es un plazo de 10 días en los que puede ser reclamado por organización conocida del Big Show, declararse agente libre o aceptar volver a “picar piedra” en AAA.

Thomas tiene en su carrera en la gran carpa un perfomance de .230, 31 jonrones, 67 dobles, 10 triples, 143 producidas, 172 anotadas y 28 robos. Representó a México en los Clásicos Mundiales de 2023 y 2026 (.229, 1, 6) y seis veranos en sucursales bateó .317 con 40 cuadrangulares y 206 producidas.

Otro México americano que vuela bajo, Jarren Durán, sería un caso diferente en las filas de los Medias Rojas de Boston ya que si bien promedia menos de .200 (.192), suma 4 “vuelacercas” y 18 empujadas. No lo vemos en una situación similar a la de su compañero en la selección nacional. UN día como hoy, en 1976: Los Rojos de Cincinnati hicieron un racimo de 14 carreras para vencer a los Cachorros de Chicago, 14-2, descorchando seis jonrones, incluido un grand slam de Ken Griffey.

Tony Pérez conecta dos bambinazos, en tanto que George Foster, Dan Driessen y Pete Rose también se volaron la barda.

Mañanitas para Ron Jackson (73), Brandon Webb (57) y Prince Fielder (42). Hoy cumplirían años Tony Gwynn (66), quien falleció el 16 de junio de 2014, y Gregorio Luque (1942-2026).

-“No somos lo que sabemos, sino lo que estamos dispuestos a aprender”.

EN seguidillas.- ... Él Águila de Veracruz y los Diablos Rojos se sorrajaron sendas palizas en noches consecutivas en el Alfredo Harp Helu: 18-4 favorable a los porteños y 25-3 a los capitalinos... En la degradación más inexplicable cuanto injusta del año, el manager de los Leones de Yucatán, Sergio Omar Gastélum, mantiene en la banca al subcampeón de bateo de 2025 en la Liga Mexicana, el tijuanense José Alonso Gaitán (.380, 6, 66), quien apenas había consumido 12 turnos (.167, 0, 2). ¿Para eso se lo llevaron de Durango?... Los Leones, por cierto, agregaron a su nómina al colombiano Jordan Díaz, utility con breve paso en las mayores con los Atléticos de Oakland (.227, 10, 28), pero que despidieron en la travesía en curso los Tecolotes de los Dos Laredos (.211, 0, 2). En 2024-2025 se asomó un rato a la LMP como refuerzo de los Naranjeros (.231, 1, 8) y en 2025 al béisbol japonés con los Búfalos de Orix (.228, 2, 6).